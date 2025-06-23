Narin Güran davasında kritik gelişme: Ağabey Enes Güran için temyiz dilekçesi hazırlandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi’nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürülmesiyle ilgili davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen sanık Enes Güran hakkında Yargıtay’a temyiz başvurusu yapıldı.

Salim Güran, “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmişti

Olayla ilgili yargılamada, Narin Güran’ın annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran, “kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkûm edilmişti. Sanıklar hakkında verilen karar, geçtiğimiz Mayıs ayında Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi tarafından onanmıştı.

Enes Güran’ın avukatları, 102 sayfalık temyiz dilekçesini istinaf mahkemesine iletti

Sabah’ın aktardığı bilgilere göre, Enes Güran’ın avukatları, 102 sayfalık temyiz dilekçesini hazırlayarak Yargıtay’a sunulmak üzere istinaf mahkemesine iletti.

Narin Güran, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolmuş; yapılan aramaların ardından 19 gün sonra, evine yaklaşık 1,5 kilometre uzaklıkta bulunan Eğertutmaz Deresi’nde cansız bedeni bulunmuştu. Cinayetle ilgili davada yargılanan Nevzat Bahtiyar ise suçu işlediğini kabul etmiş ve 4 yıl 6 ay hapis cezası almıştı.