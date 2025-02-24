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Narin Güran davasında kritik gelişme: İddianame kabul edildi

Diyarbakır'da canice katledilen Narin Güran davasında suça sürüklenen 3 çocuk hakkında iddianame kabul edildi. İlk duruşma 20 Mart'ta görülecek.

Haber Merkezi
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Narin Güran davasında kritik gelişme: İddianame kabul edildi
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Narin Güran davasında yaşı küçük 3 çocuk için soruşturma Savcıları tarafından haklarında iddianame hazırlanan 3 kişinin iddianamesi 2. Çocuk Mahkemesi tarafından kabul edildi. Duruşma 20 Mart’ta görülecek.

Ne olmuştu?

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 23 şüpheliden aralarında anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar'ın da bulunduğu 12 kişi tutuklanmıştı. Yüksel, Enes ve Salim Güran ile Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlanmış, 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edilmişti.

Davada kim, ne kadar ceza aldı?

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 28 Aralık 2024'teki karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

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