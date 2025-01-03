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Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar'ın avukatları, müvekkillerinin tutukluluğuna itirazda bulundu.

Haber Merkezi
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Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar'ın tutukluluğuna avukatlarından itiraz
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Nevzat Bahtiyar'ın avukatları Adnan Ataş ve Ali Eryılmaz, Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmek üzere yargılamanın yapıldığı Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundukları dilekçe ile müvekkillerinin tahliyesini talep etti.

Avukat Ataş, dilekçesinde şunları kaydetti:

"Delillerin toplanmış olması nedeniyle delillerin karartılma ihtimalinin bulunmaması, kaçma şüphesine dair dosya içerisinde somut delil olmaması, suçun katalog suçlar arasında yer almaması, infaz yasası dikkate alındığında tutuklama tedbirinin cezalandırma mahiyetinde olması, adli kontrol tedbirlerinin yeterli olması, kişi güvenliği konusunda emniyet tarafından gerekli tüm önlemlerin alınmış olduğu dikkate alındığında müvekkilin tutukluluk halinin devamına dair verilen kararın hatalı olduğunu beyan ederiz. İtirazlarımızın kabulüne, tutukluluk halinin devamına ilişkin kararın kaldırılmasına, CMK'nin 109. maddesinde düzenlenen adli kontrol hükümleri uygulanmak suretiyle müvekkilin tahliyesine karar verilmesini talep ederiz."

Tutukluluğa itiraz eden avukat Eryılmaz'ın dilekçesinde de "müvekkilin mevcut infaz rejimine göre çekeceği ceza miktarının açık olduğu" aktarılarak, tahliye talep edildi.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti.

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