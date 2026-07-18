Narin Güran davasında son gelişme: Başsavcılıktan Nevzat Bahtiyar talebi

Türkiye'yi derinden sarsan Narin Güran cinayetine ilişkin yargı süreci devam ediyor. Son olarak anne, ağabey ve amca hakkında verilen cezalar uygun bulunurken, 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedenini saklayan Nevzat Bahtiyar'a verilen cezanın yetersiz olduğu değerlendirilmişti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırılan Nevzat Bahtiyar hakkında hazırladığı tebliğnamede, mahkemenin verdiği cezanın onanmasını istedi. Güran ailesinin avukatı ise "dar baz raporu"na dikkat çekerek bu yönde verilecek kararın hatalı olacağını savundu.

Narin Güran cinayetinde yargı süreci

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın aktardığı bilgilere göre, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cansız bedeni, yürütülen arama çalışmalarının 19'uncu gününde Eğertutmaz Deresi'nde bulundu.

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran, "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Cansız bedeni dere yatağına gömdüğünü kabul eden komşu Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, anne, amca ve ağabeye verilen cezaları onarken, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezayı yetersiz bularak dosyayı yeniden değerlendirilmek üzere Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Nevzat Bahtiyar'a 17 yıl hapis cezası verildi

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 16 Nisan 2026 tarihinde yeniden hakim karşısına çıkan tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar, "nitelikli kasten öldürmeye yardım" suçundan 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme ayrıca Bahtiyar'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Kararın ardından dosya Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

Güran ailesinin avukatından dar baz raporu vurgusu



Dosyayı inceleyen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın karar doğrultusunda bir tebliğname hazırladığı belirtildi.

Güran ailesinin avukatlarından Yılmaz Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Nevzat Bahtiyar hakkında verilen cezanın uygun olduğu yönünde görüş içeren tebliğnameyi hazırladığını ifade etti.

Demiroğlu paylaşımında, "Tekrar ediyorum dar baza itibar masum birileri için telafi edilemez bir yanılgıya sebep olabilir. Narin'in hakkı için bu rapor denetlenmelidir" ifadelerini kullandı.

Mahkemenin verdiği cezanın onanmasını talep eden tebliğnamenin Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderileceği bildirildi.

Tebliğnamede yer alan değerlendirmeler

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede, dosyanın incelendiği, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 298. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddini gerektiren bir neden bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Tebliğnamede, yapılan yargılama, toplanan ve hükümde değerlendirilen deliller, gerekçe ve eylemin hukuki niteliği dikkate alınarak yapılan temyiz incelemesinde, Cumhuriyet Savcısı'nın sanığın iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan Türk Ceza Kanunu'nun 37/1 maddesi delaletiyle 82/1-e maddesi kapsamında cezalandırılması gerektiği yönündeki talebine yer verildi.

Sanık müdafilerinin ise Nevzat Bahtiyar ile diğer sanık Salim Güran arasında olay öncesinde gerçekleştirilen telefon görüşmesinin yanlış değerlendirildiği, daraltılmış baz raporuna dayanılarak hüküm kurulmasının hatalı olduğu, sanığın suçun işlendiği zaman diliminde olay yerinde bulunmadığı, suça yardım etmenin maddi ve manevi unsurlarının oluşmadığı, bu nedenle sanık hakkında ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiği yönündeki itirazlarına da tebliğnamede yer verildi.

Savunmada ayrıca mahkemenin aksi kanaatte olması durumunda sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun 281. maddesi kapsamında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçu çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiği görüşü aktarıldı.

Tebliğnamede, katılan Arif Güran vekilinin maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılmadığı, olay yerinde keşif yapılmadığı ve cinsel istismar iddialarına ilişkin yeterli inceleme gerçekleştirilmediği gerekçesiyle eksik araştırma sonucu hüküm kurulduğu yönündeki temyiz itirazlarına da yer verildi.

Ayrıca katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin, sanığın müşterek fail olarak cezalandırılması gerektiği, kastının yoğunluğu ve güttüğü saik dikkate alınarak en üst sınırdan ceza verilmesi gerektiği yönündeki taleplerinin yerinde görülmediği ifade edildi.

Bununla birlikte, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesinin hukuka aykırı olduğu belirtilen tebliğnamede, bu nedenle Bakanlık vekilinin temyiz isteminin kabul edilmesi, hükmün bu yönüyle düzeltilerek katılan kurum lehine 65 bin lira vekalet ücretine karar verilmesi suretiyle onanmasının talep edildiği kaydedildi.



Yargıtay, Nevzat Bahtiyar’a verilen “ceza uygundur” şeklinde tebliğname hazırladı



İŞTE O TEBLİĞNAME

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'ne gönderdiği tebliğnamede şöyle denildi:

"Yukarıda özet bilgileri yazılı dosya incelendi, 5271 sayılı CMK'nın 298. maddesi uyarınca temyiz isteminin reddi sebeplerinin bulunmadığı görülmekle, CMK'nın 288., 289. ve 294/2. maddeleri gözetilmek suretiyle yapılan temyiz incelemesinde; Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen ve değerlendirilen delillere, gerekçeye, eylemin nitelendirilmesine göre, Cumhuriyet Savcısı'nın, sanığın, iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan TCK'nın 37/1 maddesi delaletiyle TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince cezalandırılması gerektiğine.

Sanık müdafilerinin, sanık Nevzat Bahtiyar ile diğer sanık Salim Güran arasındaki olay öncesine ilişkin telefon konuşmasının yanlış değerlendirildiğine, daraltılmış baz raporuna itibar edilerek hüküm kurulmasının hatalı olduğuna, sanığın suçun işlendiği zaman diliminde olay mahallinde bulunmadığına.

Suça yardım etmenin maddi ve manevi unsurlarının gerçekleşmediğine. Sanık hakkında TCK'nın ilgili maddesi uygulanmak suretiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verilmesi gerektiğine. Mahkemenin aksi kanaate olması halinde, sanığın eyleminin TCK'nın 281 maddesi kapsamında suç delillerini yok etme, gizleme ya da değiştirme suçu kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine.





Katılan Arif Güran vekilinin, dosyada maddi gerçeğin şüpheye yer bırakmayacak şekilde araştırılması gerekirken mahallinde kesif icra edilmeden ve cinsel istismar hususunda yeterli araştırma yapılmadan eksik araştırma ve inceleme ile hüküm kurulduğuna. Sanığın eyleminin çocuğa karşı kasten öldürme suçunu oluşturduğuna, sanık hakkında TCK'nın 82/1-e maddesi gereğince ceza verilmesi gerektiğine, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin, sanığa müşterek faillikten ceza verilmesi gerektiğine. Sanığın kastının yoğunluğu ve güttüğü saik de gözetilerek en üst sınırdan ceza tayin edilmesi gerektiğine ilişkin yerinde görülmeyen temyiz itiraz reddi, ancak; katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı lehine vekalet ücretine hükmedilmemesi.

Hukuka aykırı görüldüğünden, katılan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekilinin temyiz isteminin kabulüyle, temyiz edilen hükmün CMK'nın 302. Maddesi uyarınca bozulması, ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hukuka aykırılığın CMK'nın 303/1-h maddesi gereğince düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, katılan kurum lehine 65.000 TL vekalet ücretine karar verilmesi suretiyle hükmün düzeltilerek onanmasına talep ve dosya tebliği olur."