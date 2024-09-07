Narin Güran nasıl aranmalı? Uzmanlar anlattı: Ayakkabıdan toprak örneği alınmalı

18 gündür süren arama çalışmaları kapsamında çevredeki su kanalı ve dereler de arandı. Bunun yanı sıra mahalle mezarlığında da yer altı görüntüleme cihazı ile arama yapıldı. Diyarbakır’daki özel ekiple, Ankara’dan gelen özel ekip, koordineli bir şekilde çalışmasını sürdürüyor. Çalışmalarda mahallenin çevresi 8 kez arandı.

Narin’i arama çalışmaları devam ederken, soruşturma kapsamında en kuvvetli şüpheli olarak Narin’in amcası ve Tavşantepe Mahallesi Muhtarı Salim Güran, “kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” suçlamasıyla tutuklandı.

Güran’ın telefonundaki yazışmaları sildiği ve aracında Narin’in DNA’sı tespit edildi. Günlerdir akibeti merak edilen Narin’in kaybını uzmanlar, Milliyet Gazetesi'ne değerlendirdi.

‘Daha önce gittiği yerlere bakılmalı’

Cinayet Dedektifi emekli polis memuru Savaş Kurtbaba: “Amca benzinlikten ıslak mendil alıyor ve bir fiş kesiliyor. Bu fişin kesim saati ile amcanın köye giriş ve çıkış saatlerine bakılmalıydı. Bu süre 1 saat 10 dakika falan ve haliyle bu amca bu kızı çok uzak bir alana götürmedi. Yarım saatlik bir mesafeye götürdü. 11 dönümlük bir arazi aramakta mantıklı değil, daha dar bir alan aranmalı. Bu adam daha önce nerelere gidiyordu o noktalara bakmakta fayda var.”

"Ayakkabıdan toprak örneği alındı mı?"

Cinayet Büro Amirliği’nde 21 yıl çalışan emekli polis memuru Mustafa Bayram: “Mezra köy. Köy kaç haneden oluşuyor, 80 ya da 100 haneden oluşuyor. Eğer bu evlerin tamamı aranmamışsa jandarma çok acil olarak savcının talimatıyla tüm evlerde titiz bir arama yapmalı, luminol çalışma yapılmalı. Şüpheli görülebilecek kişilerin o gün giydiği kıyafetler incelenmek üzere alınmalı. Tutuklu bir amca var, bu amcanın ayakkabısından toprak örneği alındı mı? Eğer alınmadıysa mutlaka alınmalı.

‘Amcanın alışkanlıklarına bakılmalı’

Emekli Emniyet Müdürü Haydar Özdemir: “Amcaya ait cep telefonunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Bu kayıtlar çözüldükten sonra ana husumetin ne olduğu anlaşılır. Sonra tutuklanan amcanın alışkanlıklarına bakacaksınız. Arama yöntemleri arasında ızgara yöntemi denilen bir yöntem vardı. Geniş arazide sanal paralel çizgiler çizersiniz, o paralel çizgileri teker teker yayarsınız ve adım adım bu çizgilerin üzerinden giderek her karesini aramış olursunuz. Sonra 90 derece açıyla tersine paralele çizgiler çizersiniz ve tekrar bir tarama yaparsınız, böylelikle aynı yeri 2 defa aramış olursunuz.”

‘Sınırlı ekip tarafından arama yapılmalı’

Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Halis Dokgöz: “Aileden başlayarak çocuğun içinde bulunduğu sosyal çevre, mahalledeki komşusu, esnafı, okuldaki öğretmenleri ve arkadaşları sorgulanmalı. Çocuğun içinde bulunduğu çevre ve ailesi sorgulanırken de özel bir ekip gerekiyor. Aileden çevreye doğru bir araştırma yapılmalı. Kalabalık arama kurtarma ekibi yerine daha dar bir ekibin bu işi yürütmeli. Kayıp çocuk olaylarında yüzde 85 aile ve çocuğun etkiletişim içerisinde olduğu sosyal çevre tarafından bu kayıp olayları gerçekleşiyor. O nedenle ailenin taranması gerekiyordu.”

Bu sorular yanıt bekliyor?

1- Amcanın arabasından alınan DNA örneği kan mı, kıl mı, ter mi?

2- Ailenin HTS kayıtları incelendi mi?

3- Narin’in arkadaşlarının ifadelerine başvuruldu mu?

4- Amca WhatsApp konuşmalarını neden sildi?

5- Narin’in babasının ahırında neden 380 mermi bulunuyordu?

6- Narin’in gözaltına alınan ağabeyi ifadesinde neler söyledi?

7- Komandoların buldukları elbise parçaları kime ait çıktı.