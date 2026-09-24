Narin Güran soruşturmasında yeni gelişme: 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi
Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’nce, Narin Güran davasında Yargıtay’ın kesinleşmiş yargı kararına rağmen karar aleyhine dezenformasyon yaptıkları belirlenen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe mahallesinde, 21 Ağustos 2024’te kaybolduktan sonra cansız bedeni 19 Eylül günü mahalleye yakın Eğertutmaz Deresi’nde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinin üzerinden iki yıl geçti.
Narin cinayetine ilişkin 28 Aralık 2024'te karara bağlanan davada, Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran'a, ''iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme'' suçundan ''ağırlaştırılmış müebbet hapis'' cezası, Narin’in cansız bedenini dereye taşıyan komşuları Nevzat Bahtiyar'a da "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Yargıtay cezaları onamıştı
Yargıtay, Güran ailesine verilen cezaları onamış, ancak sanık Bahtiyar'ın, kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanmasını isteyip kararı bozmuştu.
Bozma üzerine yeniden yargılanan Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Diyarbakır Sulh Ceza Hakimliği’nce, Narin Güran davasında Yargıtay’ın kesinleşmiş yargı kararına rağmen karar aleyhine dezenformasyon yaptıkları tespit edilen 99 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.