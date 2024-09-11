  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu ortaya çıktı
Takip Et

Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu ortaya çıktı

Narin Güran'ın ablası Tülin Güran'ın şüpheli bulunan ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada ölüm raporu ortaya çıktı. Hastanenin savcılığa ilettiği belgelerde şüpheli bir durumun olmadığı vurgulandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu ortaya çıktı
Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe köyünde 19 gün sonra ölü bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması sürüyor. Narin Güran’ın ölü bulunması, 2009'da beş yaşındayken vefat eden ablası Tülin Güran'ın ölümünü de şüpheli hale getirmişti.

Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın tedavi gördüğü ve vefat ettiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden tüm tetkik ve dosyaları talep etmişti.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre 2009'da kayıtlar dijital olarak tutulmadığı için hastane yönetimi belgeleri kağıda basılı olarak iletti. Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldığı ve burada vefat ettiği belirtildi.

Şüpheli durum bulunmadı

Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.

Ayhan Bora Kaplan'dan sanık Fethi Koyuncu’ya tehdit: Anneni öldürürümAyhan Bora Kaplan'dan sanık Fethi Koyuncu’ya tehdit: Anneni öldürürümGündem

 

Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kimyasal inceleme raporu bekleniyorBakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kimyasal inceleme raporu bekleniyorGündem

 

Gündem
'Narin' açıklaması gündem olmuştu! Ensarioğlu siyaseti bırakma kararından vazgeçti
'Narin' açıklaması gündem olmuştu! Ensarioğlu siyaseti bırakma kararından vazgeçti
Ayhan Bora Kaplan'dan sanık Fethi Koyuncu’ya tehdit: Anneni öldürürüm
Ayhan Bora Kaplan'dan sanık Fethi Koyuncu’ya tehdit: Anneni öldürürüm
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi
İBB Meclisi'nde İmamoğlu için soru önergesi: Bağışçıları açıklayacak mısınız?
İBB Meclisi'nde İmamoğlu için soru önergesi
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kimyasal inceleme raporu bekleniyor
Bakan Tunç'tan Narin Güran açıklaması: Kimyasal inceleme raporu bekleniyor
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yaşanıyor
M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattında teknik arıza yaşanıyor