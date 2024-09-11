Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı kırsal Tavşantepe köyünde 19 gün sonra ölü bulunan sekiz yaşındaki Narin Güran'ın soruşturması sürüyor. Narin Güran’ın ölü bulunması, 2009'da beş yaşındayken vefat eden ablası Tülin Güran'ın ölümünü de şüpheli hale getirmişti.

Narin Güran soruşturmasını yürüten Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Tülin Güran’ın tedavi gördüğü ve vefat ettiği Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’nden tüm tetkik ve dosyaları talep etmişti.

Gazete Duvar'dan Duygu Kıt'ın haberine göre 2009'da kayıtlar dijital olarak tutulmadığı için hastane yönetimi belgeleri kağıda basılı olarak iletti. Tülin Güran’ın Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne zatürre (pnömoni) sebebiyle kaldırıldığı ve burada vefat ettiği belirtildi.

Şüpheli durum bulunmadı

Buna göre iddiaların aksine hastanedeki ölüm raporunda abla Güran’ın vefatında herhangi bir şüpheli durum ya da travma bulgusu bulunmadığı belirtildi. Tülin Güran’a tedavi sürecinde hayatını kaybettiği için otopsi de yapılmadığı belirtildi.