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Narin Güran'ın ağabeyinden duygulandıran paylaşım

Diyarbakır'da öldürülen 8 yaşındaki Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran, kız kardeşinin doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. 

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın ağabeyinden duygulandıran paylaşım
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Diyarbakır'da 21 Ağustos günü merkez Bağlar ilçesi Tavşantepe Köyü’nde 8 yaşındaki Narin Güran’ın cesedi evinden 1,5 kilometre mesafedeki Eğertutmaz deresinde bulundu. 

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ile komşu Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan dava açıldı. 

Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ile amca Salim Güran 'iştirak halinde çocuğu öldürmek suçundan' ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. 

Küçük kızın cansız bedenini amcadan alarak köyden 1,5 kilometredeki Eğertutmaz Deresi'ne gömen Nevzat Bahtiyar ise, 'delilleri gizlemek ve yok etmek suçundan' 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

Baran Güran'dan doğum günü paylaşımı

Narin'in cansız bedenini Adli Tıp Kurumu'mdan alarak köyde toprağa veren ağabey Baran Güran, kız kardeşinin doğum günüyle ilgili paylaşım yaptı. 

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baran Güran, "Normalde Narin'imin en güzel günüydü bugün. Onun doğum günüydü. Benim ona pasta hediye almam gerekirken. Sabah mezarına gidip güller dikeceğim. Anne, Enes, Narin'e çiçekli pasta al dedi. İftarımı seninle açacağım güzel bacım. Doğum günün kutlu olsun güzelim. Sen yoksun, anne yok, Enes abin yok, evin içi bomboş. Her köşede hatıraların var. Elbiselerini koklayarak nefes alıyorum. Sana oyuncak bebekte almamı istediler. Bu yük ne zaman bitecek güzel bacım" ifadelerini kullandı.

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