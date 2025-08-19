Narin Güran'ın ailesi: Somut deliller aile üyelerimizin masumiyetini doğrulamaktadır

21 Ağustos 2024'te öldürülen sekiz yaşındaki Narin Güran'ın ailesi, olayın birinci yılında yazılı bir açıklama yaparak adalet istedi.

Aile, yeterli soruşturma yapılmadan, deliller tam olarak incelenmeden üç aile ferdine ağırlaştırılmış müebbet, diğer bazı akrabalara ise farklı cezalar verildiğini belirtti.

"Bizim için açık ve nettir: Ailemiz suçsuzdur..."

Aile, hazırladıkları basın açıklamasında, tutuklu bulunan yakınlarının masumiyetini ortaya koyan raporların dosyaya girdiğini vurguladı ve kızlarının gerçek katilinin bulunmasını istedi.

21 Ağustos'ta kızlarının mezarı başında "adalet nöbeti" tutacaklarını duyuran aile, kamuoyuna ve basın mensuplarına çağrı yaptı, "Bizim için açık ve nettir: Ailemiz suçsuzdur..." dedi.

İşte basın açıklaması:

"21 Ağustos 2024 tarihinde, evladımız, biricik kızımız Narin bir cani tarafından hayattan vahşice koparıldı.

Tam bir yıl oldu...

Henüz kapsamlı bir soruşturma yapılmadan, somut deliller incelenmeden, telefon imajları açılmadan, gerekli müzekkereler yazılmadan; bilimsel dayanağı olmayan ve eksik verilere dayanılarak ailemizden üç kişi –bir amca, bir anne ve bir abi– hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Ayrıca başka aile üyelerimize de yine çeşitli suçlamalar isnat edilerek, olmayan bir suçluluğu kayırmaktan adaletsizce çeşitli cezalar verildi. Mevcut yasaya göre yatarı bitmiş olmasına rağmen hukuksuzca tek kişilik hücrede tutulmaktadırlar.

Geçen bir yılda avukatlarımızın çabasıyla bağımsız adli bilişim ve adli tıp uzmanlarının hazırladığı somut ve bilimsel raporlar dosyaya girdi.

Özellikle telefon imaj kayıtları, adli tıp uzman görüşleri ve iyileştirilmiş Daran2 görüntüleri, adımsayar verileri ortaya çıkartıldı ve bu deliller ile ailenin tüm ifadeleri doğrulanmış oldu. Tutuklu aile üyelerimizin masumiyeti gün gibi ortaya çıkmış oldu.

Biz, Narin'in ailesi olarak; Yargıtay'dan, dosyada bulunan yeni delilleri dikkate alarak adil ve yeniden bir yargılama yapılmasını talep ediyoruz. Bir an önce bu adaletsizliğe son verilmesini, Narin kızımızın asıl katilinin ortaya çıkarılmasını ve en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz.

Bizim için açık ve nettir: Ailemiz suçsuzdur…

Somut deliller aile üyelerimizin masumiyetini doğrulamaktadır.

Bütün okların işaret ettiği, bize iftiralar atan ve defalarca farklı senaryolar uyduran, Narin kızımızı dereye bir çuval içinde gömüp onun bedenini kocaman taşlar ile ezen, tespit edilip yakalanana kadar yanımızda durup bizi teselli eden, arama çalışmalarına katılıp kendini gizlemeye çalışan o cani artık apaçık ortadadır.

Narin'in kanı yerde bırakılmıştır. Adalet bu karanlığı aydınlatmak zorundadır!

Buradan tüm vatandaşlarımıza ve basın mensuplarına çağrımızdır:

Kızımız için bir hayır duası etmek, hakikate ve gerçeklere şahitlik etmek üzere mezarı başına gelin. Başımsız gözümüzün üstünde yeriniz vardır.

LÜTFEN BİR DE NARİN'İN AİLESİNDEN DİNLEYİN:

Biz ne yaşadık?

Gerçekte ne oldu?

Medyanın yalanları nelerdir?

Tüm adaletsizlikleri haykırmak istiyoruz.

Biz biricik evladımızın katili değiliz!

Bizler, Narin'imizin çığlığıyız…

Biricik kız evladımızı, annesinin yüreğinde açan Nar Çiçeği Narin'imizi, bir caninin ellerinde vahşice kaybetmiş, acıyla kavrulmuş, yarası hiç kapanmayacak masum ve mahzun bir aileyiz. Rabbim kimseye böyle bir kayıp yaşatmasın.

EVLADIMIZ NARİN'E HEPİMİZİN BİR HAKİKAT BORCU VAR!

21 Ağustos 2025'te Saat: 11.00'den itibaren kızımızın mezarı başında ADALET NÖBETİ tutacağız. Çğlen namazına müteakip mevlid-i şerif okunacaktır.

Narin için adalet… Narin için hakikat… Narin için vicdan…

EDİ BESE EDİ BESE YETER ARTIK

NARİN'İN AİLESİ"