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Narin Güran'ın ailesiyle son fotoğrafı ortaya çıktı: Kritik detaylar dikkat çekti

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmeden önce ailesiyle gittiği bir gezide çekilen son fotoğrafı ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın ailesiyle son fotoğrafı ortaya çıktı: Kritik detaylar dikkat çekti
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Köyü’nde 21 Ağustos 2024'te kaybolduğu öne sürülen ve 19 gün sonra evine yaklaşık 1.5 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çuval içinde cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Küçük Narin’in, ailesiyle birlikte katıldığı bir gezide çekilen son fotoğrafı gün yüzüne çıktı.

Sabah Gazetesi’nden Hüseyin Kaçar’ın haberine göre, Narin’in üzerinde son fotoğrafında görülen siyah tişört ve kırmızı terlikler, cansız bedeninin bulunduğu sıradaki kıyafetleriyle birebir örtüşüyor.

Aile ferdlerine ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi

 Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen dava sonucunda, 28 Aralık 2024’te Narin’in annesi Yüksel Güran, amcası Salim Güran ve ağabeyi Enes Güran, "çocuğa karşı iştirak halinde kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Olayın ardından Narin’in cesedini dere yatağına sakladığı belirlenen komşu Nevzat Bahtiyar ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına mahkûm edilmişti.

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