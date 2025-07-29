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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı

Türkiye'yi sarsan Narin Güran cinayetinde anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran ve amcası Salim Güran müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı.

Haber Merkezi
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Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe köyünde, 21 Ağustos 2024 tarihinde kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’ın cansız bedeni, 20 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde dere yatağına gömülmüş bir çuval içerisinde bulundu.

Aile müebbet hapse çarptırılmıştı

Soruşturma kapsamında başlatılan davada anne Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklandı. Güran ailesi müebbet, Bahtiyar ise 4,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın cezaevindeki son hali ortaya çıktı - Resim : 1

Erzincan Kadın Kapalı Cezaevi'nde kalan anne Yüksel Güran'ın cezaevindeki son fotoğrafı ortaya çıktı.

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