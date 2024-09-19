Narin Güran'ın 'Histopatoloji' raporunda kahreden detaylar 

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüyle ilgili soruşturma devam ediyor.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, Adli Tıp tarafından yapılan incelemede “boğularak öldürüldüğü” tespit edilen Narin’in ortaya çıkan Histopatoloji raporunun detayları kan dondurdu.

Dikkat çeken 4 sonuç

Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Patoloji birimi tarafından hazırlanan Narin’in Histopatoloji raporunda Patoloji bölümüne gönderilen Narin’in bedenine ait bölümlerin birçok yerinde çürüme ve sıvılaşma meydana geldiği görüldüğü belirtildi. Ortaya çıkan raporun detaylarında Narin’in boyun bölgesinin içerdiği 4 sonuç dikkat çekti.

Boyun ve çene kısmında kanama tespit edildi

Raporda, Narin’in boyun bölgesinde meydana gelen kanamaların detayları yer alıyor. Ortaya çıkan 4 sonuçtan üçü boyun bölgesinde meydana gelen hasarlardan oluşuyor. Sonuçlara göre Narin’in, boynun ön kas gruplarında ve boynun sol tarafından enseyle birleşimine kadar olan bölüm ile sol çene altındaki kemiklerde de kanama olduğu saptandı.

Göğsüne baskı da yapılmış

Dikkat çeken dördüncü sonuç ise Narin’in göğüs kısmının da hasar görmesiydi. Raporda yer alan sonuca göre, göğüs üstü ve cilt altında “ağır otolitik kas segmentleri arasında sitoplazmik sınırları seçilemeyen” kanamayla uyumlu bulgular elde edildi.

Boğularak öldürüldüğü belirlenen Narin’in raporuna göre, katil zanlısı Narin’in göğsüne baskı kurarak, özellikle sol boyun bölgesini daha ağırlıklı sıkarak katletmiş.

Arkadan koluyla sarılarak mı boğdu?

Ortaya çıkan sonuçlara göre Narin’in elle boğulduğu düşünülüyor. Kanamanın yoğun olduğu bölgeler ve göğüs tarafındaki baskıya bakılarak, katil zanlısının Narin’e arkadan koluyla sararak boğduğu ihtimali ise güçleniyor.

91 bulgu inceleniyor

Narin’in çıkan Histopatoloji raporu, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu Otopsi bölümüne de gönderildi. Ayrıca İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda, Narin'in cansız bedeni üzerinden alınan 91 ayrı bulgunun detaylı bir şekilde incelendiği; önümüzdeki hafta, detaylı adli tıp raporunun tamamlanması beklendiği öğrenildi.

Amca Salim’in elleri ve direksiyonda DNA izleri

Ortaya çıkan detaylara göre, Narin’in DNA’sına, amca Salim’in elinde, araç direksiyonu ve koltukta da tespit edilmişti. Bu DNA’ların, Narin’in boğulma sırasında ağzından gelen sıvının amca Salim Güran’ın eline, oradan da araç direksiyonu ve koltuğuna bulaştığı düşünülüyor.