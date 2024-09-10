Narin Güran'ın mezarı yanında üç isimsiz mezar daha ortaya çıktı! "Bir kadın yanımıza yaklaştı, çekinerek anlattı"

Diyarbakır’da 21 Ağustos günü kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran’dan acı haber 19 gün sonra geldi. Küçük kızın cansız bedeni köyün yakınındaki dere yatağında çuval içinde bulundu. Narin, dün toprağa verildi. Narin’in öldürülmesine ilişkin soruşturmada bugün yeni gelişmeler yaşandı. Gözaltındaki isimlerin sorguları sürerken, savcılık 24 şüpheli hakkında ek gözaltı süresi kararı aldı.

Köyde üç isimsiz mezar daha ortaya çıktı

Halk TV Muhabiri Dilan Alp, Narin'in mezarının yanındaki isimsiz üç mezarın izini sürdü.



Alp, mezarlıkta yaşadığı olayı şu sözlerle anlattı:

"Bir kadın yanımıza yaklaştı"

"Öğle saatlerinde bir grup geldi buraya. Haberimizde de aktardık yakınlarında fazla kişi buraya gelmiyor. Benim burada olduğum saat diliminde. Sol tarafımda mezarlık var. Burası köyün giriş noktası. Jandarma kontrollü geçiş sağlıyor. Köyün girişindeki mezarlığın olduğu bölgeye 3-4 kadın grubu geldi. Bir kadın yanaştı. Basına tepki gösterdi. Benim kim olduğumu sordu."

"Çekinerek anlattı"

"Daha sonra bir şeyler anlatmaya başladı. Mikrofon tutmak istedim ama kabul etmedi. Çekindi. "Biz burada çok etkileniyoruz anlatılanlardan tanınan bir aileyiz her şey çarpıtılıyor" dedi. Buna tepki gösteriyordu. "Çocuklar bundan etkileniyor psikolojileri çok bozuldu." dedi.

"Ablasının öğretmenliğini yapmıştım"

"Abladan bahsetmeye başladı. "Ablayla ilgili de çok şey konuşuluyor" dedi. Ben onun öğretmenliğini de yapmıştım dedi. Ben de o gelmeden önce öğle saatlerinde gelmeden önce mezar taşlarını gezdi. Tülin Güran'a ait mezar var mı diye baktım. Rastlayamadım. Birbirini tanıyan aileler bunlar.

"İsimsiz mezar ablaya mı ait?"

Güran soyadlı iki mezar taşı var. Onun hemen önünde isimsiz 3 mezar var. Onlar kime ait Güran ailesinden birine mi ait. O hanımefendiye şunu sordum. 3 isimsiz mezar acaba Tülin'e ait olabilir mi dedi. Panikler bir halde "Ben yoktum o zaman mezarının nerede olduğunu bilmiyorum" dedi.

"Gözler hastaneden gelecek raporda"

Daha sonra "Aile kızının mezarını isimsiz bırakacak bir aile mi" dedi. "Engelliydi ama aile ona el bebek gül bebek bakıyordu hiç söylenildiği gibi değil. Dilerlerse devlet hastanesinden kayıtları alabilirler" dedi. Ferit de bunları anlatmıştı ama savcılığın çocuk hastanesinden kayıtları istediği bilgisi henüz medyaya düşmedi. Merdivenden itilerek mi öldü yoksa hastanede mi öldü. Bunların hepsi çocuk hastanesinden gelecek rapor ve bilgilerle aydınlanacak. Hala ziyaretler sürüyor. Balonlu çelenk oyuncaklar çiçekler bir sürü şey bırakıldı Narin'in mezarına. Gün boyunca bunları yaşadık köyde."