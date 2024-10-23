Narin Güran'ın ölmeden 1 saat önceki görüntüleri ortaya çıktı

Diyarbakır'da kaybolduktan 19 gün sonra derede cansız bedeni bulunan Narin Güran soruşturmasında iddianame hazırlandı. İddianamede, tutuklu şüpheliler amca Salim, anne Yüksel ve ağabey Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Başsavcılık tarafından hazırlanan ve 12 sayfadan oluşan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesin'e sunuldu. İddianamede, 21 Ağustos'ta Tavşantepe Mahallesi'nde oturan Narin'in Güran'ın kaybolduğu yönünde ilk resmi ihbarın saat 20.43 sıralarında ağabeyi Baran Güran tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi aranmak suretiyle yapıldığı belirtilerek, bunun üzerine "kayıp çocuk vakası" olarak Narin Güran'ın bulunması için uzman kolluk kuvvetlerince Tavşantepe Mahallesi ve civarında yoğun bir biçimde arama faaliyeti gerçekleştirildiği anımsatıldı.

Narin'in ölmeden önceki son görüntüleri

Öte yandan EKOL TV, Narin'le ilgili yeni görüntülere ulaştı. Bunlardan birisi Narin'in ölmeden 1 saat önce köyde kaydedilen görüntüleri... Videoda Narin yolda yürürken görülüyor.

Narin'in cansız bedeninin araçla taşındığı anlar da kamerada

Diğer bir görüntüde ise 8 yaşındaki Narin Güran’ın öldürüldükten sonra Nevzat Bahtiyar tarafından kırmızı bir araç ile Eğertutmaz Deresi’ne götürüldüğü anlar bulunuyor.

Narin'in cansız bedeni kaybolduktan 19 gün sonra derede bulunmuş, Nevzat Bahtiyar ise küçük kızın cansız bedenini dereye götürdüğünü itiraf etmişti.

Süreç boyunca jandarma, 130 kamera ve 5 bin dakika görüntü izleyip Narin’in dereye götürüldüğü anı tespit etmişti.