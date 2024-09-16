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Narin için ismini değiştirdi: Katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemiyorum

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Nevzat Temel isimli vatandaş, Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşımak istemediğini belirterek isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

Haber Merkezi
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Narin için ismini değiştirdi: Katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemiyorum
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Turgutlu ilçesinde inşaat işleriyle uğraşan 54 yaşındaki Nevzat Temel, isim değişikliği için mahkemeye başvurdu.

Diyarbakır Bağlar ilçesi, Tavşantepe Mahallesi'nde işlenen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetinde Narin'in cesedini taşıdığı iddiasıyla tutuklanan Nevzat Bahtiyar ile aynı ismi taşıyan Nevzat Temel yaşanan olaydan etkilendiğini belirterek ismini değiştirmeye karar verdiğini söyledi.

Turgutlu Adliyesi'ne avukatı aracılığıyla verdiği dilekçenin ardından gazetecilere açıklama yapan Nevzat Temel, "Olayı televizyonlardan izliyoruz. Bu beni çok etkiledi ve böyle bir katil zihniyetli bir şahıs ile aynı ismi taşımak istemediğim için böyle bir karar aldım. Yeni ismimi Barış olarak değiştirmek istedim. Tüm dünyaya inşallah barış gelsin mutluluk gelsin" dedi.

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