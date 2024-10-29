  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Narin'in ağabeyi Baran Güran paylaşımlarının ardından ilk kez konuştu
Takip Et

Narin'in ağabeyi Baran Güran paylaşımlarının ardından ilk kez konuştu

Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran, Instagram'da ardı ardına yaptığı paylaşımları yaklaşık 45 dakika sonra silerek dikkat çekti. Duruşmaya sayılı günler kala sessizliğini bozan Baran Güran, ilk kez konuştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Narin'in ağabeyi Baran Güran paylaşımlarının ardından ilk kez konuştu
Takip Et

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de hayatını kaybettiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin arkasındaki failler henüz netlik kazanmadı. Narin'in ölümünde yer aldığı iddia edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Paylaşımlarıyla dikkat çekti

Tutuklu olmayan tek ağabey Baran Güran, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Üç ayrı paylaşımını 45 dakika içinde silen Baran Güran, ilk gönderisinde annesini özlediğini ifade etti. "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" diyerek annesine olan sevgisini dile getirdi.

İkinci paylaşımında, müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran’ın fotoğrafını paylaşarak "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diyerek destek oldu. Üçüncü paylaşımında ise öldürülen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." demişti.

Baran Güran ilk kez konuştu

Baran Güran, duruşma öncesinde atv Haber'e konuştu. Güran 7 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılacağını belirterek, ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösterdi. Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajıGündem

 

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 19 şüpheli tutuklandıİstanbul'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 19 şüpheli tutuklandıGündem

 

Gündem
Babasını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığa 24 yıla kadar hapis talebi
Babasını silahla öldürdüğü iddia edilen sanığa 24 yıla kadar hapis talebi
TUSAŞ'taki saldırının ardından görüntüleri paylaşan 30 Kişi tespit edildi
TUSAŞ'taki saldırının ardından görüntüleri paylaşan 30 Kişi tespit edildi
Ressam Bob Ross'un şirketinin Türkiye'de taklit ürün mücadelesi: İkinci kez AYM'ye başvuruldu
Ressam Bob Ross'un şirketinin Türkiye'de taklit ürün mücadelesi: İkinci kez AYM'ye başvuruldu
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 29 Ekim açıklaması: Büyük bir takdirle karşılıyoruz
ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan 29 Ekim açıklaması: Büyük bir takdirle karşılıyoruz
Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı
Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi! Bakan Yerlikaya görüntüleri paylaştı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 33 kişi gözaltına alındı