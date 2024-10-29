Narin'in ağabeyi Baran Güran paylaşımlarının ardından ilk kez konuştu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de hayatını kaybettiği anlaşılan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetinin arkasındaki failler henüz netlik kazanmadı. Narin'in ölümünde yer aldığı iddia edilen anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve itirafçı Nevzat Bahtiyar için "çocuğa karşı kasten öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Tutuklu sanıklar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı ve Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, iddianameyi Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sundu. Duruşma 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Paylaşımlarıyla dikkat çekti

Tutuklu olmayan tek ağabey Baran Güran, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla dikkat çekti. Üç ayrı paylaşımını 45 dakika içinde silen Baran Güran, ilk gönderisinde annesini özlediğini ifade etti. "Bırak onlar ne diyorsa söylesinler, canım annem senin evladını kimse yıkamaz, çok özledim. Dünyaya yeniden gelsem yine senin evladın olmak isterdim. Canım annem" diyerek annesine olan sevgisini dile getirdi.

İkinci paylaşımında, müebbet hapis cezası istenen 15 yaşındaki kardeşi Enes Güran’ın fotoğrafını paylaşarak "Sana iftira atanlar utansın aslanım. Senin başın hep böyle dik olacak." diyerek destek oldu. Üçüncü paylaşımında ise öldürülen küçük kardeşi Narin ile fotoğrafına not yazan Baran Güran, "Saçının teline zarar gelse dünyayı yıkacak annesine, abilerine "katil" dediniz. Ben sizleri Allah'a havale ediyorum." demişti.

Baran Güran ilk kez konuştu

Baran Güran, duruşma öncesinde atv Haber'e konuştu. Güran 7 Kasım'da yapılacak duruşmaya katılacağını belirterek, ailesinin cinayeti örtbas etmeye çalıştığı yönündeki suçlamalara tepki gösterdi. Güran, "Bizim dediğimiz bir kelimeyi 50 yere vuruyorlar. Nasıl istemeyeyim katilin bulunmasını gözünü seveyim!" dedi.