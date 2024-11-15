Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izlerinin fotoğrafları ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan, 19 gün sonra dere yatağında çuval içinde üzeri taş ve çalılıklarla kapatılmış cesedi bulunan Narin Güran cinayetine ilişkin sır perdesi henüz çözülmüş değil.

Sabah Gazetesi'nde yer alan haberde Narin Güran’ın tutuklu yargılanan abisi Enes Güran’ın “kendisinin yaptığı” iddia edilen kolundaki ısırık izlerinin görüntüleri yayınlandı.

Narin Güran cinayetine ilişkin duruşma geçtiğimiz günlerde başladı. Mahkeme, sanıkların tutukluğunun devamına ve davanın 26 Aralık tarihine ertelenmesine karar verdi. Soruşturma kapsamında yeni bir detaya daha ulaşıldı.

Abi ısırık izlerini böyle savundu: 'Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım'

Sanıklar arasında yer alan ağabey Enes Güran 7 Kasım'da görülen davada savunma yaptı. Mahkeme başkanı, sanık Enes Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açıldığını belirtti.

Savcının, kolundaki ısırık izini sorması üzerine Güran, "Kolumdaki ısırık izini üçüncü gün yaptım. Cezaevine suçlu olduğum için girmedim. Kardeşim Narin için girdim" diye konuştu.

"Neden diğer kardeşlerin değil de siz davaya dahil edildiniz?" diye sorulan Güran, bunu hiç düşünmediğini savundu.

Kolunu nasıl ısırdığını gösterdi

Diyarbakır Barosu avukatlarından Aydın Özdemir'in kolunu nasıl ısırdığını sorması üzerine Güran, kolunu nasıl ısırdığını gösterdi.

Kolundaki ısırık izinin halen görüldüğünü belirten Güran, sırtındaki izlerin Nevzat Bahtiyar'ın ahırına gittiklerinde oradaki çivi ve tahtalardan kaynaklandığını, bu izlerin mısır tarlasında olmadığını öne sürdü.

"Narin'in öldürüldüğünü cezaevinde öğrendim. Narin'in ölümünü duyunca şok oldum" diyen Güran, "Cezaevinde başımı sürekli duvarlara vurduğumu, yüzüme tokat attığımı siz gördünüz mü?" dedi.