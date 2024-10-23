Narin'in annesi Yüksel Güran'ın jandarmayla konuşması kendisini ele verdi

Diyarbakır’da 8 yaşındaki Narin Güran’ın vahşice öldürülmesiyle ilgili hazırlanan iddianamede, anne Yüksel Güran’ın dikkat çeken ifadelerine yer verildi. İddianameye göre, kızı hâlâ kayıpken "Narin’in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim?" diyen anne, aslında kızının öldüğünü bilmesine rağmen, oğlunu korumaya çalıştığı anlaşıldı.

Oğlum Enes için ne yapabilirim?

Salim Güran'ın kullandığı otomobilde elde edilen numunelerin incelenmesi sonucu düzenlenen raporda aracın şoför koltuğunun oturma kısmında Narin'e ait DNA profili bulunduğunun tespit edildiği, bunun üzerine şüphelinin 31 Ağustos'ta gözaltına alınmasına karar verildiği ifade edilerek, “Çalışmaların devam ettiği 2 Eylül'de Narin'in annesi Yüksel Güran ile kadın jandarma personeli arasında geçen diyalogda anneye kızının bulunabilmesi amacıyla verebileceği bilgiler var ise bildirmesinin faydalı olacağı telkini üzerine yapılan gözlemlerde henüz Narin bulunamamış olmasına rağmen kızının öldüğünden adeta emin olduğu, kızının durumuna üzülmekle birlikte oğlu Enes'i koruma çabası içinde olduğu, tedirgin davranışlar sergilediği ve 'Narin'in bulunmasını istiyorum, oğlum Enes için ne yapabilirim?' şeklinde söylemlerde bulunduğu tutanak altına alınmıştır” denildi.

Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün kadınlar arasında tartışma

İddianamede, 8 Eylül'de saat 08.30 sıralarında Jandarma Sualtı Arama Kurtarma görevlilerince Tavşantepe Mahallesi'nde Eğertutmaz deresinde, derenin toprakla birleştiği kısımda 3 kaya parçasının altına sıkıştırılmış, çuval içerisinde Narin'in cansız bedeninin bulunduğu, ilk incelemede sol bacak diz kısmında kopma olduğu, cesedin bulunduğu yerin yan tarafında kaval kemiğine benzer kemik parçası ve küçük parçacıklar bulunduğu, yer aldı. Narin'in cansız bedeninin bulunduğu gün evlerinin olduğu bölgede kadınlar arasında tartışma yaşandığı kaydedilerek, “Melike Güran'ın topluluğa hitaben 'Biz bir şey yapmadık' dediği, Maşallah Güran'ın, karşısında Salim Güran'ın eşi Melek Güran olduğu sırada 'Herkes her şeyi biliyor, beni konuşturmayın' şeklinde bağırdığı, Birsen Güran'ın Narin'in annesi Yüksel Güran'a, 'Biz mi yaptık sanki üzerimize geliyorsunuz' şeklinde bağırdığı, Remziye Çabaş ve Yasemin Gül'ün ise 'Doğruyu konuşsaydınız bu aşamaya gelmezdi' şeklinde bağırdığı, Nesrin Güran'ın da Yüksel Güran'a doğru bağırdığı tespit edilerek, tutanak altına alındı” denildi.

Narin'in cansız bedeni dereye ölü olarak bırakıldı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre iddianamede, Narin Güran'ın 21 Ağustos'ta saat 15.11'de kamera açısından çıkarak evine giden patikaya yöneldiği, bu saat sonrasına yoğunlaşıldığında Tavşantepe Mahallesi'nin karşı kısmında bulunan çiftliğe ait kamera saat 15.41'de şüpheli bir kırmızı aracın girdiği ve aracın 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'nin yakınında bulunan toprak yolda durduğu, kamera saatine göre 38 dakika 11 saniye sonra Eğertutmaz deresinde ayrıldığı, kamera kayıtlarının takibinde aracın Nevzat Bahtiyar'a ait olduğunun tespit edildiği yer aldı.

Ayrıca, Narin'in cansız bedeninin saat 15.44 sıralarında Eğertutmaz Deresi'ne ölü olarak bırakıldığının kamera kayıtlarından tespit edilmesine rağmen, Narin'i en son saat 17.00 ve 18.40 sıralarında gördüklerine dair beyanları ve ailenin ilk resmi ihbarının 20.43'te yapılmış olması, arama çalışmalarını yanlış yönlendirmek amacıyla sürekli kolluk görevlilerini takip ederek bilgi almaya ve dinlemeye çalışmaları, Suriyeli vatandaşların yaşadığı bölgede bulduklarını beyan ettikleri bir terlik ile olayın seyrini değiştirmeye çalışmaları, elektrik tellerini birbirine çarptırmak suretiyle yangın çıkarmaları, cesedin bulunmasının ardından aralarında çıkan tartışmada karşılıklı olarak birbirlerine söyledikleri sözler ve kullandıkları ifadeler ile ele geçirilen ve incelenen cep telefonlarında olay gününe ait mesaj ve görüşme içeriklerini tümüyle silmiş olmaları dikkate alındığında organize şekilde yaşanan olaydaki maddi gerçekliği saklamaya çalıştıklarının net bir biçimde anlaşılması karşısında 23 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.