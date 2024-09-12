Narin'in ardından aynı derede 19 yıl önceki korkunç olay ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran için başlatılan arama çalışmaları, 19 gün sonra küçük kızın cesedinin dere yatağında bir çuval içinde bulunmasıyla sonuçlanmıştı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 2 kişi tutuklanırken, gözaltına alınan 22 kişinin sorgusu devam ediyor.

Köydeki şüpheli ölümler yeniden gündeme geldi

İnfiale neden olan cinayetin ardından köydeki şüpheli ölümler yeniden gündeme geldi. NOW TV'nin haberine göre Narin'in cesedinin bulunduğu derede, 19 yıl önce Diyarbakır merkezde kaybolan 9 yaşındaki Muhammed Çelikbilek'in de cansız bedeni bulunmuştu. Oğlunun derede boğulduğuna inanmadığını söyleyen Abdülhakim Çelikbilek; oğlunun Diyarbakır merkezde kaybolduğunu ve evleriyle derenin bulunduğu yerin arasında 25 kilometre mesafe olduğunu, bu mesafeyi oğlunun tek başına gidemeyeceğini anlattı.

Muhammed'in ölümünün boğulma olarak kaydedildiğini söyleyen Çelikbilek, Narin'in cesedinin bulunmasından sonra şüphelerinin daha da arttığını söyledi.