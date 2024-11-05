Narin'in arkadaşları son anlarını anlattı: Kur'an kursundan beraber çıkmışlar

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesindeki kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesiyle ilgili davaya iki gün kala, Narin’in arkadaşlarıyla gerçekleştirilen görüşmelerin detayları gün yüzüne çıktı.

Kur'an kursundan arkadaşlarıyla beraber çıktı

Narin’in kaybolduğu gün, Kur’an kursundan en son birlikte çıktığı arkadaşlarıyla psikolog ve pedagogların yaptığı görüşmenin görüntüleri ortaya çıktı. Sözcü’den Özgür Cebe’nin haberine göre, görüntülerde Narin’in 15.15’te Narin’in en son görüldüğü tepede Narin’in arkadaşlarıyla bir görüşme yapıldığı anlaşıldı.

Görüntülerde, çocuklara sorular sorulduğu görülürken, kadın bir görevlinin Buradan nereye doğru gidiyordu Narin?” sorduğu, Narin’in arkadaşının ise eliyle evi işaret ettiği görüldü. Görüntülerin ilerleyen saniyelerinde ise çocuğa, “Sen Narin diye seslendiğinde Narin nereye geldi” sorulurken, okulun hemen yanındaki tepeden aşağıya doğru yürüyerek “Seslendiğimde buraya doğru geldi” yanıtı alınıyor.

Görevli daha sonra “Evet tamam. Şimdi git oraya. Narin olarak dur bakalım Narin’in durduğu yerde dur” komutunu verirken, çocuk pedagoglarla yürüdükten sonra bir noktayı işaret ediyor.

'Yemek yiyip geleceğini söyledi'

Kadın görevli sonraki soruda, çocuğa Narin’le ne konuştuklarını sorarken, çocuktan, “Narin ne yapıyorsun dediğimde o da bana döndü ve yemek yiyip geleceğini söyledi” yanıtı geldi.