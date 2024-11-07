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Narin'in babası Arif Güran: O görüntüler sunulmazsa 3 oğlumla açlık grevi yapacağım

Diyarbakır'da kaybolan Narin'in öldürülmesiyle ilgili dört sanık hakkında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan açılan davanın ilk duruşması bugün yapılacak. Narin’in babası Arif Güran, evine 700 metre uzaklıktaki kamera kayıtlarının mahkemeye sunulmaması halinde üç oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Narin'in babası Arif Güran: O görüntüler sunulmazsa 3 oğlumla açlık grevi yapacağım
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Merkez Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta kaybolan Narin'in 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tutuklu bulunan Salim, Yüksel ve Enes Güran ile komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Bu 4 sanık hakkında "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince 23 Ekim'de kabul edildi. Tutuklu 4 sanık, bugün hakim karşısına çıkacak.

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan tensip zaptında 4 sanığın yargılanacağı davanın bugünkü ilk duruşmasına, baba Arif Güran'ın "müşteki", aralarında tutuklu şüphelilerin de bulunduğu 21 kişinin ise "tanık" sıfatıyla katılması için "zorla getirme" kararı çıkarıldı.

"Evime 700 metre uzaklıktaki kameranın kayıtları neden iddianamede yok?”

İlk duruşma öncesi gazeteci Rojda Altıntaş’ın YouTube kanalına konuk olan Baba Arif Güran, "Evime 700 metre uzaklıktaki kameranın kayıtları neden iddianamede yok?” dedi. Güran, görüntülerin mahkeme kayıtlarına alınmaması durumunda 3 oğluyla birlikte TBMM önünde açlık grevi yapacağını da söyledi.

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