Narin’in babası mahkemeden sonra ilk kez konuştu: Cinayetin çözümü DARA-2'de

Türkiye’nin gündeminde yer alan Narin Güran cinayeti davasının ilk duruşması dün tamamlandı. Üç gün süren duruşmanın iki oturumuna katılan baba Arif Güran, yaşananları anlattı. Ailesine olan güvenini yineleyen Arif Güran, sanık Nevzat Bahtiyar’ın soğukkanlı tavrına dikkat çekerek, "Salondaki herkes gözyaşı dökerken, o adeta bir robot gibiydi," ifadelerini kullandı.

Baba Arif Güran, sanık Nevzat Bahtiyar’ın mahkemede adeta "hayalet" gibi olduğunu belirterek, "Eşi, 'Benim yanımda Salim'i aramış' diyor. O halde bu olaydan sen de haberdarsın, ortada ne tutuklu var ne de şüphe," ifadelerini kullandı. Mahkeme salonunda yaşadığı duygusal anlara değinen Güran, "Tabii ki oğluma sarılacağım. Eşime sarıldım ve 'Dik dur' dedim. Zulüm bir yere kadardır. Biz sanki Nevzat’ın kızını öldürmüşüz gibi davranıyorlar," diye konuştu.

Arif Güran şunları anlattı:

Güran, "Bu siyasi bir olay değil. Bu vahşi bir olay. Kimse bundan kendine prim çıkarmasın. Sen soruyu soruyorsan sor, ama benim kızım hakkındaki yorumu 3-4 kez tekrar etti. Ben kendimden geçtim. İki gün mahkemedeydim." dedi

Narin Güran'ın babası Arif Güran, devletin adaletini ve önemini vurgulayarak, "Devletin terazisi gerçek bir yargılama sunuyor. Biz devlette büyüdük, onunla farklı bir bağımız var. Bugün kızımın mezarı varsa bu devletin sayesinde," ifadelerini kullandı. Mahkemede sanık Nevzat Bahtiyar'ın tepkisiz tavırlarına dikkat çeken Güran, "Salonun yüzde 80'i gözyaşı döktü, ama o adeta bir robot gibiydi, tek bir gözyaşı dökmedi," ifadesini kulandı

"Salonun dışında gülüp konuştular..."

Mahkeme salonundaki yapmacık üzüntü gösterilerine de değinen Güran, "Salonun dışında gülüp konuşmalar, salona girince farklı modlara girilmesi beni rahatsız etti," diye konuştu. Ailesine duyduğu güveni belirten Güran, "Ailem benim ailemdir, onlara dair bir şüphem yok. Ancak devlet bir şeyden şüphelendiyse suç varsa cezasını çekecektir. İftira çok zor bir durum," dedi.

"HTS'yi hazırlayan kişinin sicilini bilmiyoruz"

Telefon kayıtları hakkında da konuşan Güran, "HTS kayıtlarını evime getirmeleri, iddianamede Nevzat’ın telefonunun geçmemesi beni düşündürüyor," açıklamasında bulundu.

HTS kayıtlarının düzenlenmesine dikkat çeken Güran, “Şu an HTS’yi hazırlayan kişinin ismini, sicilini bilmiyoruz. Bu evrakı kim düzenlediyse mahkemeye gelmeli,” dedi. Cinayetin çözümünün DARA-2 kayıtlarında olduğuna işaret eden Güran, “Olaydan önce gitmiş mi gitmemiş mi, burada çözüm saklı,” ifadesini kullandı.

Sanık Nevzat Bahtiyar’ın tutumunu değerlendiren Güran, “Eğer gerçekten kullanılmışsa, demek ki kullanıma meyilli bir insanmış. Ancak acılı bir insanın yanına gelip durabiliyorsa cesareti var demektir. Bu kadar cesaret buluyorsa bu cinayeti işlediğine kanaat getiriyorum,” dedi. Bahtiyar’ın mahkemede verdiği soğukkanlı cevapları eleştiren Güran, "Hakim, kızı götürünce ne yaptın diye sordu, 'Normal hayatıma devam ettim' cevabını verdi. İnsan bu kadar cesaretli değil," diyerek sanığın tepkisiz tavrını eleştirdi.

"Bir damla yaş gelmez mi gözünden"

Narin Güran cinayeti davasında baba Arif Güran, sanık Nevzat Bahtiyar'ın soğukkanlı tavırlarını eleştirerek “Dünyada en zor olan şey bunlardır... Bir damla yaş gelmez mi insanın gözünden. Robot gibi... Bilmiyorum, hatırlamıyorum,” diyerek Nevzat’ın tavırlarının kendisini rahatsız ettiğini dile getirdi. Güran, Bahtiyar’ın 1 saat süren ifadesinde 50’den fazla soruya yalnızca "Salim beni çağırdı, çocuğu aldım götürdüm," gibi kısa cevaplar verdiğini belirtti.

Sosyal medyada kendisi ve ailesine yönelik eleştirilere de tepki gösteren Güran, “Sosyal medyada Güran ailesini eleştiriyorlar. Allah onların belasını versin. Sosyal medya lanetinde bize hakaret ediyorlar. Sanki bu hakka sahiplermiş gibi. İnsanlıktan nasibinizi almadınız mı?” ifadeleriyle, bu duruma karşı duyduğu öfkeyi dile getirdi.