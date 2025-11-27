Narkokapan-2 operasyonu: 458 şüpheli gözaltına alındı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesindeki "Zeytinköy" olarak bilinen Yeşildere Mahallesi'nde Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şafak vakti geniş çaplı operasyon düzenledi. Çok sayıda asayiş biriminin katıldığı operasyon, polis helikopteri, İHA, drone ve narkotik dedektör köpekleri ile havadan ve karadan desteklendi.

Mahalleye giriş ve çıkışları kontrol altına alan ekipler, önceden tespit edilen çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yaptı. Arama ve gözaltı işlemleri sabah boyunca sürdü.

4 ay süren teknik takip sonrası düğmeye basıldı

Operasyonun hazırlık aşamasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, torbacı olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışması yürütüldüğünü belirtti. Bakan Yerlikaya çalışmalar kapsamında şüphelilerin tüm bağlantıları ve eylem yöntemlerinin ayrıntılı şekilde tespit edildiğini söyledi.

Yerlikaya, operasyonun Antalya merkezli olmak üzere 17 ilde eş zamanlı gerçekleştirildiğini aktararak şu bilgileri verdi: "Narkokapan Antalya-2 operasyonumuza; 2 bin 753 polis, 609 ekip, 1 helikopter, 2 İHA, 3 drone, 1 deniz aracı ve 35 narkotik dedektör köpeği katıldı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi ve 458 şahsı gözaltına aldık. Şu an itibarıyla operasyonumuz devam ediyor."

"Uyuşturucuya savaş açtık"

Bakan Yerlikaya, Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede kararlılığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Altını çizerek ifade ediyorum: Biz uyuşturucuya savaş açtık. Göreve geldiğimden bu yana polisimizin, jandarmamızın, sahil güvenliğimizin düzenlediği operasyonlar sonucu 93 bin 279 zehir tacirini tutukladık. 225 ton uyuşturucu madde, 260 milyon adet uyuşturucu hap ve yaklaşık 18 ton ara kimyasal ele geçirdik. 345 narkotik organize suç örgütünü çökerttik."

Yerlikaya, uluslararası verilerin Türkiye'nin uyuşturucu ile mücadelede önemli başarılar elde ettiğini gösterdiğini belirterek şöyle devam etti:

"Avrupa'da uyuşturucu kullandığını beyan edenlerin oranı yüzde 29'a kadar çıkarken, Türkiye'de bu oran yalnızca yüzde 3,1. Bir milyon nüfusta uyuşturucuya bağlı ölüm oranı Avrupa'da 24,7 iken ülkemizde 5,1. Bu rakamlar mücadelenin somut sonuç verdiğini gösteriyor. Ancak bir tek evladımızın dahi bu bataklığa sürüklenmesine razı değiliz. Operasyonlarımızla onlara nefes aldırmayacağız."

"Mücadele sadece sahada değil; eğitim ve rehabilitasyon da şart"

Yerlikaya, uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca operasyonlarla sınırlı olmadığını, talebi azaltmaya yönelik çalışmaların da büyük önem taşıdığını şu şekilde vurguladı: "Uyuşturucu meselesi sadece bir güvenlik sorunu değil; toplumsal dokuyu tahrip eden bir sosyal yaradır. Bir kişiyi kurtardığımızda bir aileyi de dağılmaktan korumuş oluyoruz. Bu nedenle rehabilitasyon, eğitim ve toplumsal farkındalık çalışmalarını da aynı kararlılıkla sürdürüyoruz."