NASA’nın Adana doğumlu astronotu Deniz Burnham: 'Uzaydan hemşehrilerime el sallayacağım'

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ABD'nin Adana Konsolosluğunun paylaştığı videolu mesajda, Deniz Burnham, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda gerçekleştirilecek uzun süreli bir görev olan "Expedition 76" için şu anda eğitim gördüğünü duyurdu.

Adana'daki İncirlik Hava Üssü'nde doğduğunu ve anneannesiyle dedesinin Türkiye'de yaşadığını belirten Burnham, birkaç ay içinde Uluslararası Uzay İstasyonu'na gideceğini açıkladı.

"Uzaydan Adanalı hemşehrilerime el sallayacağım"

Burnham, uzaya gittiğinde anneannesine, dedesine, Adanalı hemşehrilerine ve bütün dünyaya el sallayacağını dile getirdi. Deniz Burnham, Türkiye’deki çocukluk anılarını şu ifadelerle paylaştı:

"Benim Aynur anneannem Eceabatlı. Kadir dedem Afyonlu. Anneannem bizi çok güzel Türk yemekleriyle büyüttü. Dedemin uzaya olan merakı tüm ailemizi etkiledi. Kendi teleskoplarını yaptığını hatırlıyorum. Arka bahçemizde yıldızları ve gezegenleri izleyerek sayısız saatler geçirirdik. Anneannem ve dedem Türkiye’deler. Tatillerimde onları ziyaret etmeyi çok seviyorum. Uzaydan anneannem ile dedeme, Adanalı hemşehrilerime ve bütün dünyaya el sallayacağım.”

Türkiye'nin uzay alanındaki başarılarına övgü

Burnham, Türkiye'nin Artemis Anlaşmaları'nı imzalayan 71. ülke olduğunu hatırlatarak, NASA'nın barışçıl ve şeffaf uzay keşiflerine kendini adamış, benzer düşüncelere sahip ülkelerden oluşan ve giderek büyüyen uluslararası koalisyona Türkiye'yi dahil etmekten gurur duyduğunu vurguladı.

NASA'nın ortaklarıyla birlikte neredeyse imkansız görünen işlere imza attığına işaret eden Burnham, "NASA, Artemis II görevi kapsamında 4 astronotu Ay'ın çevresine gönderdi ve Nancy Grace Roman Uzay Teleskobu gibi ileri teknoloji ürünü bilimsel görevleri hayata geçirdi" dedi.

Burnham, NASA'nın bu büyük girişimlerine Türkiye gibi ülkelerin cesur bir vizyon ve giderek artan bir başarı kattığının altını çizerek, Türkiye'nin uzay başarılarına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Uzay programını geliştirme sürecinde Türkiye'nin bu büyük başarılara katkı sağladığına, 2 astronotunu uzaya gönderdiğine ve Türkiye'nin ilk Ay görevi olacak AYAP-1'in (Ay Araştırma Projesi) geliştirilme sürecinde ilerleme kaydettiğine şahit olduk. Ayrıca Türkiye'nin, dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivallerinden ikisi olan TEKNOFEST ve Uluslararası Uzay Kongresi (IAC) aracılığıyla küresel uzay camiasını bir araya getirdiğini de gördük."

Burnham, NASA adına, Türkiye'yi Artemis Anlaşmaları topluluğuna katmaktan onur duyduklarının altını çizerek, gelecek yıllarda birlikte neler başaracaklarına dair heyecan taşıdığını kaydetti.