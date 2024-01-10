NASA'nın gece ışıklarına dair verilerini kullanarak depremin Antakya'daki etkisini böyle yansıttılar
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi’nin (NASA) gece lambalarına ilişkin ‘data’sı 6 Şubat’ta meydana gelen ve 50 binden fazla insanımızı kaybettiğimiz Kahramanmaraş depreminin etkisini gözler önüne serdi. Antakya'da gece lambalarının (ışıkları) depremden önceki ve sonraki halini yansıtan harita, sosyal medyada gündem yarattı.
Asya Kalkınma Bankası’nda veri bilimi üzerine çalışan Yohan Iddawela, X (Twitter) hesabı üzerinden NASA’nın gece lambalarına ilişkin verilerini kullanarak, Antakya'daki elektrik kesintilerinin etkisini görselleştirdi.
Iddawela paylaşımında, “NASA doğal afetlerin etkisini ölçmek üzere gece ışıklarına dair verilerin çözünürlüğünü oldukça artırıyor” ifadesine yer verirken, 6 Şubat’ta bölgede büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremleri hatırlattı.
Iddawela X mesajında, teyit edilen ölü sayısını 59 bin 259 olduğunu ve depremlerin bölgedekiki altyapıya ağır hasar verdiğini yazdı.
NASA'dan alınan ölçeklendirilmiş gece ışıkları verilerini kullanarak elektrik kesintilerinin etkisini görselleştirdiklerini belirten Yohan Iddawela, Hatay’ın depremden iki gün önce 4 Şubat’taki hali ile 8 ve 9 Şubat’taki hallerinin haritalarını yayınladı.
NASA is massively increasing the resolution of nightlights data to measure the impact of natural disasters.— Yohan Iddawela (@yohaniddawela) January 9, 2024
Here's what you need to know about it: pic.twitter.com/5f2eRMbFhW