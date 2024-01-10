NASA'nın gece ışıklarına dair verilerini kullanarak depremin Antakya'daki etkisini böyle yansıttılar

Asya Kalkınma Bankası’nda veri bilimi üzerine çalışan Yohan Iddawela, X (Twitter) hesabı üzerinden NASA’nın gece lambalarına ilişkin verilerini kullanarak, Antakya'daki elektrik kesintilerinin etkisini görselleştirdi.

Iddawela paylaşımında, “NASA doğal afetlerin etkisini ölçmek üzere gece ışıklarına dair verilerin çözünürlüğünü oldukça artırıyor” ifadesine yer verirken, 6 Şubat’ta bölgede büyük yıkım yaratan Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremleri hatırlattı.

Iddawela X mesajında, teyit edilen ölü sayısını 59 bin 259 olduğunu ve depremlerin bölgedekiki altyapıya ağır hasar verdiğini yazdı.

NASA'dan alınan ölçeklendirilmiş gece ışıkları verilerini kullanarak elektrik kesintilerinin etkisini görselleştirdiklerini belirten Yohan Iddawela, Hatay’ın depremden iki gün önce 4 Şubat’taki hali ile 8 ve 9 Şubat’taki hallerinin haritalarını yayınladı.