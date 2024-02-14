Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ: Kamuoyunun aydınlatılması lazım

Nasıl Bir Ekonomi Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Ekonomi Masası programında Erzincan İliç’te 9 işçinin toprak altında kaldığı altın madeni faciasına ilişkin konuştu.

Güldağ “ Dokuz işçi kayıp. Daha da korkutucu haber geliyor.” derken “ İşçilerin kayıp olmasının yanında, Fırat’a tehlikeli atık, siyanür sızabileceğinden bahsediliyor. Fırat Nehri’ne de oldukça yakın bir yer.” diyerek tehlikeye dikkat çekti.

Güldağ, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Bunun çok ciddi ihmal olduğu, hata olduğunu söylüyor uzmanlar, hocalar. Fırat Nehri’ne doğru kayan devasa bir toprak kitlesi var.

Hakikaten Şubat ayında yine bir felaketle karşı karşıyayız. Yine tabii ki bizim hatamızla, şirketlerin hatasıyla…

Toprak depolama sahasının doğru düzgün tahkim edilmemesinden kaynaklandığı söyleniyor. Umarız detaylar paylaşılır. Çünkü insanlar doğru düzgün bilgi paylaşmayınca üretmeye devam ediyor."

"Kamuoyunun aydınlatılması lazım"

"Tabii siyasi tarafları da oluyor bu işin. Fatura değişik isimlere çıkarılmaya çalışıyor" diyen Güldağ, "Kapasite artırımı nedeniyle eski Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdi İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı adayı Murat Kurum’a ilişkin de pek çok eleştiriyi gördüm. Çok boyutlu bir konu haline geldi. En doğru açıklamaların sürekli yapılarak kamuoyunun aydınlatılması lazım."