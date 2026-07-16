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Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz soruşturması: Gözaltına alındı

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Mahruki, soruşturma kapsamında gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Haber Merkezi
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Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz soruşturması: Gözaltına alındı
Fotoğraf: Arşiv
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Eski AKUT Başkanı Nasuhi Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz soruşturması: Gözaltına alındı - Resim : 1

Soruşturmanın ardından Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis arkadaşlar geldi, Vatan Emniyet'e gidiyoruz" ifadeleriyle gözaltına alındığını duyurdu.

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