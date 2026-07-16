Nasuh Mahruki hakkında 15 Temmuz soruşturması: Gözaltına alındı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki hakkında, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin X hesabından yaptığı paylaşım nedeniyle soruşturma başlatıldı. Mahruki, soruşturma kapsamında gözaltına alındığını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Eski AKUT Başkanı Nasuhi Mahruki'nin X hesabından yaptığı 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin paylaşım nedeniyle, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Soruşturmanın ardından Mahruki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Polis arkadaşlar geldi, Vatan Emniyet'e gidiyoruz" ifadeleriyle gözaltına alındığını duyurdu.
Polis arkadaşlar geldi, Vatan Emniyet’e gidiyoruz.— Nasuh Mahruki (@nasuhmahruki) July 16, 2026