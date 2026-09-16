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17 Temmuz'dan bu yana tutuklu bulunan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki hakkında tahliye kararı verildi.

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla tutuklanan Nasuh Mahruki'nin ilk duruşması bugün Bakırköy Adliyesi'nde görüldü.

Bakırköy 57. Asliye Ceza Mahkemesi, Mahruki'nin üzerine atılı suçtan 1 yıl cezalandırılmasına hükmederek tahliyesine karar verdi.

Hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Ne oldu?

Nasuh Mahruki, 15 Temmuz'da sosyal medya hesabından bir paylaşım yapmıştı.

Mahruki, 'darbe girişiminin önceden fark edildiğini ancak rejim değişikliği' amacıyla 'bilerek engellenmediğini' belirttiği paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

"15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD’dir, Fil’i feda etmiş, Vezir’i almıştır, Erdoğan’ı Şah yapmış Türk milletini Mat etmiştir."

Paylaşımın ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mahruki hakkında soruşturma başlatılmış ve 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verilmişti. Mahruki, İstanbul'daki evinde gözaltına alınmış ve 17 Temmuz'da tutuklanmıştı.

Mahruki hakkında düzenlenen iddianamede "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçlamasıyla 4 yıl 6 aya kadar hapis talep edilmişti.