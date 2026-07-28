Nasuh Mahruki hakkında tutukluluğa devam kararı
Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki'nin tutukluluğuna yapılan itiraz, kaçma tehlikesi ve delil durumu gerekçesiyle reddedildi.
15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı gerekçesiyle gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, tutuklama talebiyle sevk edildiği Sulh Ceza Hâkimliği'nce “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla tutuklandı.
Cumhuriyet'ten Çağdaş Bayraktar'ın haberine göre; 15 Temmuz darbe girişimine yönelik sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki’nin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Karara yönelik “Şüpheliye atılı suçun niteliği, mevcut delil durumu, ceza alt ve üst sınırı, delillerin toplanma aşamasında olduğu, kaçma tehlikesi, tutuklamanın şüpheli üzerine atılı suça göre orantılı oluşu ve adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı kanısı” gerekçe gösterildi.