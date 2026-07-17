Nasuh Mahruki tutuklandı
Sosyal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle dün gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla tutuklandı.
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Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu ve eski başkanı Nasuh Mahruki tutuklandı.
Mahruki, 15 Temmuz paylaşımının ardından gözaltına alındı, işlemlerinin ardından bu sabah Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılık işlemleri sona eren Mahruki 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi.
Hakimlik, Mahruki'nin tutuklanmasına karar verdi.