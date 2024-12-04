Nasuh Mahruki'nin duruşma tarihi belli oldu: 3 yıla kadar hapsi isteniyor

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak

Mahruki hakkında, "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Mahruki'nin, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğiyle ilgili haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım sebebiyle soruşturma başlatılmıştı. Nasuh Mahruki, 26 Aralık'ta hakim karşısına çıkacak.

YSK paylaşımı nedeniyle soruşturma başlatılmıştı

Mahruki hakkında, YSK'nin elektronik oylamaya geçeceğine ilişkin haberler üzerine yaptığı eleştirel paylaşım nedeniyle soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Mahruki, hakimlikteki ifadesinde yazar ve motivasyon konuşmacısı olduğunu, neyle suçlandığını bilmediğini söylemişti.

Sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilerin, gazeteciler ve siyasetçilerin yazmış olduğu yazı ve gazete kupürleri olduğunu kaydeden Mahruki, "Hiçbirini yanıltıcı bir bilgi olarak yayımlamadım, hepsinin belgesi elimdedir. Bir şekilde kamuoyunun ve mahkemenin algısını yanıltmak için kötü niyetli yüzlerce kişi tarafından paylaşılmıştır. Tamamen bir algı oluşturulmuştur. Söz konusu yayımlar benim uydurduğum şeyler değildir. Bu paylaşımların hangisinin yanlış olduğunu dahi bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Sulh ceza hakimliğinin tutuklama kararında, Mahruki'nin X adlı sosyal medya uygulamasındaki kendisine ait olduğunu kabul ettiği hesabından, toplumun genelini ilgilendiren ve kamuoyu tarafından yakından takip edilen seçmen kayıtları, yabancılara vatandaşlık verilmesi, yapılan ve yapılacak seçim işlemlerinin yürütülmesiyle ilgili devletin kurum ve organları tarafından usulsüzlükler yapıldığı, ölülere oy kullandırıldığı, sayısız yabancıya vatandaşlık verildiği gibi kamu düzeniyle ilgili gerçeğe aykırı bilgilerle halkı yanıltarak algı oluşturmaya çalıştığı iddia edilmişti.