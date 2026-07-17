Nasuh Mahruki'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) eski Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine yönelik yaptığı paylaşım nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca re'sen soruşturma başlatılmış, Mahruki "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Mahruki, Bakırköy Adliyesine sevk edilmiş, savcılık ifadesinin ardıdan tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Mahruki'nin emniyet ifadesi ortaya çıktı

Hakimlik işlemleri devam eden Mahruki'nin, adliyeye sevk edilmeden önce Güvenlik Şube Müdürlüğü Kamu Güvenliği Büro Amirliği'nde verdiği ifadesi ortaya çıktı. Mahruki ifadesinde, soruşturma konusu sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu ve paylaşımı kendisinin yaptığını belirterek, ''Bu paylaşımda, 15 Temmuz'dan daha önce devletin resmi kayıtlarında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada o zamanki adıyla Gülen cemaatinin ordu içerisinde hazırlık yaptığına dair bilgiler içeriyordu. Binbaşının ifadesinde 40 gün önce hazırlık yapıldığına ilişkin ihbar vardı. Aynı zamanda Rus istihbaratının da bu konu hakkında uyarıda bulunduğu bilinmektedir. Yine aynı zamanda dönemin MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın kendisini dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bizzat uyardığı yönünde beyanı vardır. Orduyu içerde tutuklamayla alakalı dolayısıyla ilgili devlet birimleri Gülen cemaatinin YAŞ kararları öncesinde tasfiye edileceğini bildiği için böyle bir kalkışmayı öne almak zorunda kaldılar, nitekim onlar da elleri ayaklarına dolaştı. Bu süreçten Cumhurbaşkanı'nın bu kalkışmayı olay başladıktan sonra eniştesinden öğrendiğini söylediği, dolayısıyla devletin ilgili birimleri bu kalkışmadan birden fazla kaynaktan haberdar oldukları halde gecikerek müdahale edilmiştir. Bu yüzden 251 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Polis Özel Harekat Başkanlığı uçaklarla bombalanarak çok sayıda şehit vermiştir. Çok ağır bedeli her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de canımı çok yakmıştır. En önce eleştirdiğim konu budur, bu gecikme neden yaşandı. Eğer zamanında müdahale edilseydi 251 şehidi vermezdik'' ifadelerini kullandı.

''Üzerime atılı olan 'halkı kin, nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama' suçunu işlemedim''

İfadesine devam eden şüpheli Mahruki, ''Cumhurbaşkanı yetkilerinin yeni dönemde kuvvetler birliğine dönüşmesidir. Mat dediğim ise Türk milletinin parlamenter sistem kuvvetler ayrılığı ilkesini kaybetmesidir. Paylaşım hakkında üzerime atılı olan 'halkı kin, nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama' suçunu işlemedim. Üzerime atılı suçlamayı bu paylaşımdan nasıl çıkardıklarını anlamadım. Böyle bir niyetle paylaşım yapmadım. Asıl eleştirdiğim ABD'dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği halde buna engel olunmamasına sebep olan ilgili devlet birimleridir. Bu darbenin kazananı ABD'dir. Üzerime atılı suçu işlemediğim için serbest bırakılmayı talep ediyorum'' dedi.