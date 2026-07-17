Nasuh Mahruki'ye tutuklama talebi

Arama Kurtarma Derneği'nin (AKUT) kurucusu Nasuh Mahruki hakkında sanal medya hesabından yaptığı 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca re'sen soruşturma başlatıldı.

Mahruki hakkında 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan gözaltı kararı verildi. Mahruki İstanbul'daki evinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Nasuh Mahruki bu sabah saatlerinde 'tutuklama' talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Tutukluluğa sevk yazısı ortaya çıktı

Mahruki’nin tutukluluğa sevk yazısı ortaya çıktı.

Yazıda, “Paylaşım yapılan hesabın Nasuh Mahruki’ye ait olduğu, Mahruki’nin alınan ifadesinde sosyal medya hesabının kendisine ait olduğunu, paylaşımı kendisinin yaptığını, suç işleme kastı olmadığını beyan ettiği, yaptığı paylaşımda Türk milletini hedef alan, vatandaşlarımızı ve güvenlik güçlerimizi şehit verdiğimiz 15 Temmuz hain darbe girişimini tiyatro olarak tanımladığı, bu haliyle atılan tweetin eleştiri sınırlarının ötesinde bulunduğu, toplum içinde infial oluşturacak nitelikte olduğu” yazıldı.