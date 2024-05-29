NATO Gayriresmi Dışişleri Toplantısı 30-31 Mayıs’ta Prag’da yapılacak

ANKARA (EKONOMİ) – Türkiye, NATO’da terörizme karşı işbirliği çerçevesinin çizildiği daha önce alınan kararların izlenmesi ve üye ülkelerin savunma sanayii alanındaki işbirliğinin derinleştirilmesi gerektiği yönünde mesajlar veriyor. Gayriresmi toplantı, 9-11 Temmuz 2024 tarihlerinde Washington’da yapılacak NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine hazırlık niteliği taşıyor. Gayriresmi toplantı Ukrayna’nın desteklenmesi yanında NATO’nun Güney Kanadı ana gündemlerden biri olacak. Diğer yandan edinilen bilgilere göre Türkiye toplantıda terörizme karşı işbirliği ve savunma sanayii başta olmak üzere savunma konularında üye ülkelerin uyguladığı çeşitli engellemeleri gündeme taşıyacak.

EKONOMİ’ye bilgi veren kaynaklar, NATO’nun 75. Yıldönümüne denk gelen 90-11 Temmuz’daki devlet ve hükümet başkanları zirvesinin terörizmle mücadele ve müttefik ülkelerin savunma sanayiindeki ticaretine yönelik kısıtlamaları da içermesi gerektiğini vurguladılar. Özellikle terörizmle mücadele konusunda, 2023 yılında Vilnius zirvesinde alınan kararların takibinin önem taşıdığını vurguladılar.

Terörizm ittifakın tehditlerinden biri

Hazırlık nitelikli gayriresmi dışişleri toplantılarında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın zirveye katılımı yanında ikili görüşmeler de yapmayı planladığı kaydedildi. Türkiye’nin NATO’nun savunma ve caydırıcılık rolüyle terörizmle mücadelenin bağlantılı olduğunu vurgulayacağı, terörizmi ittifaka yönelen iki ana tehditten biri olarak gördüğü kaydediliyor.

Bakan Fidan’ın terörizme karşı uluslararası çabalara NATO’nun katkısının artması, PKK/PYD/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele beklentisini vurgulama yanında, terör örgütleriyle çıkar temelli ortaklık ilişkisine girilmesinden derhal vazgeçilmesi çağrısını yapması bekleniyor. Terörizm tehdidiyle mücadelenin NATO’nun güney kanadı ve Avrupa’nın güvenliğini sağlayacak ana unsurlardan olduğunun vurgulanabileceği de kaydediliyor.

Savunma sanayiinde engellemeler

Toplantının gündemlerinden biri olan NATO’nun Güney Kanadı ve caydırıcılığına ilişkin konulara yönelik olarak da, Türkiye’nin müttefik ülkeler arasında savunma sanayii ürünleri ticaretine yönelik çıkarılan engellerin ve kısıtların gündeme taşınmasının planlandığı, bu tür engellerin müttefiklerin ulusal savunması yanında NATO’nun caydırıcılık ve savunma kapasitesine zarar vereceğinin altının çizileceği belirtildi.