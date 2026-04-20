  NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye geliyor
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye’ye geliyor

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 21–22 Nisan tarihlerinde Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'ye geliyor
NATO tarafından yapılan açıklamaya göre, Genel Sekreter Mark Rutte’nin yarın Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştirmesi bekleniyor.

Ankara'ya 21–22 Nisan tarihlerinde resmi ziyarette bulunacak Rutte'nin, Ankara’da AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile görüşmesi bekleniyor.

Ziyaret kapsamında ayrıca bir savunma sanayii tesisine de temaslarda bulunulacak. Program çerçevesinde basına açık bir etkinlik düzenlenmeyeceği bildirildi.

