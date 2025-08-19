NATO Genel Sekreteri Rutte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı

  1. Ekonomim
NATO Genel Sekreteri Rutte ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arısındaki görüşmede , Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ve AB liderleri ile gerçekleştirdiği zirve sonrası dönüş yolunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla aradı.

Görüşmede Ukrayna-Rusya arasındaki barış sürecine ilişkin son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanımız ve NATO Genel Sekreteri, Türkiye’nin Ukrayna barış süreci ve Karadeniz’in güvenliği konusundaki önemli rolüne değindiler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Genel Sekreter Rutte görüşmede, NATO’nun en önemli ülkelerinden biri olan Türkiye’nin barış sürecine katkısı ve yakın koordinasyon konusunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanımız ve Rutte, uygulanabilir ve sürdürülebilir güvenlik garantileri konusunda da görüş alışverişinde bulundular.

