NATO Genel Sekreteri Rutte'den Türk savunma sanayisine özgü dolu sözler: Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Türkiye'nin 1952'den bu yana ittifakın en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu belirterek, Türkiye'nin NATO'daki liderliğinin önemli olduğunu söyledi.

Türk savunma sanayisine yönelik övgü dolu sözer kullanan Rutte, NATO'nun ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "NATO zaten, Türkiye'nin savunma sanayi alanında ortaya koyduğu üretimden büyük ölçüde faydalanıyor." diye konuştu.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Avrupa ve Kanada'nın savunma harcamalarını artırarak NATO'nun askeri kapasitesini güçlendirdiğini belirterek, yıllar süren yetersiz yatırımların ardından ittifakın caydırıcılık kabiliyetinin önemli ölçüde artırıldığını söyledi.

Rutte, Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Avrupa ve Kanada'nın son bir yılda savunma harcamalarını taahhüt edilen seviyelere yükselttiğini belirten Rutte, bunun hem ulusal güvenlik hem de NATO'nun kolektif savunması açısından kritik önem taşıdığını ifade etti.

Rutte, "Geçtiğimiz yıl Avrupa ve Kanada bir önceki yıla nazaran temel savunma harcamalarını yüzde 20 artırdılar. 2025 ve 2026 yıllarında ekstra 258 milyar dolarlık savunma yatırımları yapıldı ve bu devam edecek. Daha fazla kaynak, daha fazla kuvvetimiz ve daha fazla üssümüz olacak. Yıllarca süren yetersiz yatırımın ardından artık gerçek yetkinlikler geliştiriyoruz. Avrupalı müttefiklerimiz ve Kanada, ABD ile eşitledi bu harcamaları. Şimdi daha fazla liderlik alabilme noktasında da Avrupa ve Kanada adımlar atıyor. Konvansiyonel savunmanın da ötesine geçiyoruz" dedi.

NATO'nun daha güçlü bir caydırıcılık kapasitesine ulaştığını belirten Rutte, ittifakın doğu kanadının, Baltık ve Arktik bölgeleri başta olmak üzere güçlendirildiğini, Ukrayna'ya desteğin de sürdüğünü söyledi.

Bu sürecin NATO'nun savunma anlayışında önemli bir dönüşümü yansıttığını ifade eden Rutte, daha güçlü bir Avrupa'nın aynı zamanda daha güçlü bir NATO anlamına geldiğini vurguladı.

Savunma yatırımlarının somut askeri kapasiteye dönüştürüldüğünü belirten Rutte, "Yani paramızı işe dönüştürüyoruz. Paramızı füzelere, mühimmata ve aynı zamanda gelebilecek olan saldırılara karşı koyma gücüne dönüştürüyoruz. Aynı zamanda ulusal savunma sanayi yapılarımızı da güçlendiriyoruz. Yarın bir savunma sanayi forumumuz olacak. Burası bir platform, bir gösteri noktası olacak hepimiz için, sağlam savunma ve güvenilir savunma yapılarımızı ortaya koyacağımız bir gösteri olacak. Bizler tüm bunlara ihtiyaç duyuyoruz çünkü caydırıcı olmak zorundayız. Ankara'daki ve Arkansas'taki, yani Arkansas'tan Ankara'ya kadar olan bölgede bu savunmalarımızla birlikte ekonomilerimizi de güçlendireceğiz, inovasyon da yapacağız. Atlantik'in her iki tarafında da on binlerce kişiye istihdam sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Rutte, güvenlik risklerinin sürdüğünü belirterek, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının devam ettiğini, Ukrayna'nın ise kendi kabiliyeti ve direnciyle sahadaki dengeleri değiştirdiğini söyledi.

"Türkiye'nin NATO'daki liderliği önemli"

Türkiye'nin 1952'den bu yana NATO'nun en büyük askeri güçlerinden biri olduğunu vurgulayan Rutte, son yıllarda Türk savunma sanayisinin önemli bir gelişim gösterdiğini ifade etti.

Türkiye'de savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren yaklaşık 3 bin şirket bulunduğunu belirten Rutte, bu şirketlerin NATO'nun ihtiyaç duyduğu birçok savunma ürününü sağladığını söyledi.

Rutte, "Türkiye'nin NATO'daki liderliğiniz önemli. Haritadaki yeriniz önemli. Zirvenin Ankara'da yapılıyor olması çok önemli" dedi.

Soruya Türk savunma sanayisini överek yanıt verdi

AA muhabirinin Türkiye'nin savunma sanayisine ilişkin sorusunu yanıtlayan Rutte, NATO'nun Türk savunma sanayisinin üretim kapasitesinden büyük ölçüde yararlandığını söyledi.

ASELSAN'ın bunun en önemli örneklerinden biri olduğunu belirten Rutte, büyük ölçekli şirketlerin yanı sıra çok sayıda orta ve küçük ölçekli Türk firmasının da savunma sanayisine önemli katkı sunduğunu ifade etti.

Rutte, "Aselsan Türkiye savunma sanayi vasıtasıyla birçok başka ülkeyi de ittifakımız içinde destekliyor" ifadelerini kullanarak Türkiye'nin NATO üyeleriyle yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.

Belçika ve Polonya heyetlerinin Türkiye'ye gerçekleştirdiği ziyaretleri hatırlatan Rutte, Türkiye'nin NATO müttefikleri, Avrupa Birliği ülkeleri ve ABD ile savunma sanayisi alanındaki işbirliğini geliştirmeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Türk savunma sanayi şirketlerinin ABD'de de yatırımları bulunduğunu belirten Rutte, ittifak içinde savunma sanayisi işbirliğinin önündeki engellerin kaldırılmasının önemine işaret ederek, Arkansas'tan Ankara'ya uzanan NATO coğrafyasında daha güçlü işbirliği mesajı verdi.