NATO heyeti Anıtkabir’i ziyaret etti



Dünya tarihinin en güçlü savunma ittifakı olarak gösterilen Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü’nün (NATO) 36. Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek. Bu çerçevede Ankara’ya gelen NATO heyetinin ilk durağı Anıtkabir oldu. NATO Luxembourg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller başkanlığında; müttefik ülkelerin NATO nezdindeki daimi temsilcileri ve NATO Yazmanlığının üst düzey yetkililerinden oluşan heyet Anıtkabir’e Aslanlı Yoldan giriş yaptı.

Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunan heyet Anıtkabir önünde fotoğraf verdi. Son Misak-ı Milli Kulesine geçen heyette Müller, Anıtkabir Özel Defterini imzaladı.

'Yurtta sulh, dünyada sulh' vurgusu

Müller Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ifadelere yer verdi:

"Kuzey Atlantik Konseyi Daimi Temsilcileri adına, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucu Babası'nın mirasını onurlandırmak ve Yüce hatıranızın huzurunda Milletinize duyduğumuz sonsuz saygıyı teyit etmek üzere bugün birlik içinde bir araya geldik. Burada, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkentinde, ‘Yurtta Sulh, Cihanda Sulh’ şeklindeki asırlık ilkenizin İttifakımızın ruhunun özünü nasıl yansıttığını ve yolumuzu nasıl aydınlattığını idrak ediyoruz. NATO Ankara Zirvesi vesilesiyle yüce Milletinizi ziyaret etmekten duyduğumuz en derin minnettarlığı ifade etmemize lütfen müsaade ediniz. En derin saygılarımla, NATO Luxembourg daimi temsilcisi Stephan Frédéric Müller."