NATO: İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz
İran'dan ateşlendikten sonra Türkiye hava sahasına yönelen bir balistik mühimmatın imha edilmesinin ardından NATO açıklama yaptı. Söz konusu açıklamada, "NATO, Türkiye de dahil olmak üzere tüm müttefiklerinin yanında kararlı bir şekilde durmaktadır" denildi.
NATO Sözcüsü Allison Hart, "İran'ın Türkiye'yi hedef almasını kınıyoruz." diyerek NATO'nun Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı şekilde durduğunu belirtti.
NATO'nun bölge genelinde İran'ın ayrım gözetmeyen saldırılarına devam ettiği bir dönemde, Türkiye dahil tüm müttefiklerin yanında kararlı bir şekilde durduğunun altını çizen Hart, "Hava ve füze savunması da dahil olmak üzere tüm alanlardaki caydırıcılık ve savunma duruşumuz güçlüdür." ifadesini kullandı.
Füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmişti
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.