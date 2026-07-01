NATO operasyonu: 75 yaşındaki TEMA gönüllüsü tahliye edildi

Ankara Valiliği'nin zirve kapsamında aldığı yasak kararlarının ardından 23 Haziran sabahı çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlenmiş, operasyonlarda gözaltına alınan TEMA Vakfı gönüllüleri ile çeşitli siyasi parti ve dernek üyeleri 25 Haziran'da "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

BirGün'ün haberine göre tutuklama kararında, "atılı suçun işlendiğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller bulunduğu", suçun katalog suçlar arasında yer aldığı, şüphelilerin kaçma ihtimalinin bulunduğu ve dosyada henüz toplanmamış deliller olduğu gerekçeleriyle adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı değerlendirmesine yer verilmişti.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere ifadelerinde, Ankara'ya yürüyen Doruk Madencilik işçilerinin eylemlerine neden katıldıkları, NATO karşıtı eylemler, yaptıkları basın açıklamaları, herhangi bir sendika, dernek veya siyasi parti üyeliklerinin bulunup bulunmadığı, ayrıca Türkiye Komünist Partisi/Marksist Leninist (TKP/ML) ile bağlantıları, kod isim kullanıp kullanmadıkları, silahlı eğitim alıp almadıkları ve örgüt içinde akrabalarının bulunup bulunmadığı yönünde sorular yöneltildi.

Cezaevinde bulunan Ayten Yakut'un bugün tahliye edildiği öğrenildi. Tahliye kararına ilişkin mahkemeden henüz ayrıntılı bir gerekçe açıklanmadı.