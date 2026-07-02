NATO, TCG Anadolu'nun videosunu paylaştı: NATO’nun yüzen İHA üssü

NATO'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, TCG Anadolu'nun İttifak üyelerine ait en büyük savaş gemilerinden biri olduğu kaydedildi.

NATO’s floating drone base 🛳️



Climb aboard the Anadolu, flagship of the Turkish Navy 🇹🇷, and see how this amphibious assault ship is doubling as a floating drone base - giving NATO a new technological edge at sea 🌊#NATOsummit pic.twitter.com/Kv4MVjBq0x — NATO (@NATO) July 2, 2026

Paylaşımda, TCG Anadolu'nun "yüzen insansız hava aracı üssü" olarak görev yaptığı ve NATO'ya denizde teknolojik üstünlük sağladığı vurgulandı.

Paylaşımdaki videoda da TB-3 silahlı insansız hava araçlarının TCG Anadolu üzerinden havalanabildiği hatırlatılarak bunun gemiyi "eşsiz kıldığı" belirtildi.

Videoda ayrıca, TCG Anadolu'nun, NATO donanmalarının geleneksel deniz gücünü yenilikçi insansız hava aracı teknolojisiyle birleştirerek yeni tehditlere karşı nasıl geliştiğine yönelik örnek teşkil ettiği kaydedildi.