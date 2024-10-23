NATO, Türkiye'nin BRICS'e üyelik başvurusuna ne diyor?

NATO'nun yeni Genel Sekreteri Mark Rutte ve Estonya Başbakanı Kristen Michal, dün düzenledikleri ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Toplantının gündeminde toplantıyla aynı gün Rusya'nın Kazan kentinde başlayan BRICS zirvesi ve Türkiye'nin olası BRICS üyeliği de vardı. Estonya Kamu Yayıncısı'ndan bir gazeteci, Rutte'ye yönelttiği sorusunda, Kazan'daki zirveyi hatırlatarak bir NATO üyesi olan Türkiye'nin de orada olduğunu belirterek, "Bildiğimiz gibi Türkiye, Rusya'nın hakimiyetindeki BRICS'in üyeliğine de başvurmak istiyor. (Bundan) endişe duymalı mıyız?" diye sordu.

"NATO'daki en donanımlı silahlı kuvvetlerden birine sahipler"

Rutte, gazetecinin sorusunu şu sözlerle yanıtladı: "Türkiye'nin ittifakta çok önemli bir müttefik olduğunu unutmayın. NATO'daki en donanımlı silahlı kuvvetlerden birine sahipler. NATO coğrafyasında hayati bir rol oynuyorlar. Bir bütün olarak NATO'ya pek çok kabiliyet sağlıyorlar. Dolayısıyla, uzun yıllardır Türkiye'nin ittifakın ayrılmaz bir parçası olduğu gerçeğinden çok mutluyum. Ve şurası da açık ki 32 ülkenin bulunduğu bir demokrasi olarak ittifak içinde o veya bu konuda tartışmalar olacaktır. Ama Türkiye'nin bazı BRICS ortaklarına doğru ya da onlarla birlikte çalıştığını biliyoruz. Bunu yapma konusunda egemenlik hakkına sahipler; bu, şimdi ya da sonra, ikili olarak ya da NATO içinde tartışmalara yol açabilir. Ancak bu - benim inancıma göre - NATO'nun Türkiye'de, Türkiye'nin de NATO'da çok popüler olmadığı anlamına gelmiyor. Dolayısıyla, birbirimizden en yüksek derecede faydalandığımızdan emin olmalıyız ve müttefikimiz olmalarından mutluyuz."

BRICS zirvesi ikinci gününde

BRICS zirvesi, 22-24 Ekim 2024 tarihleri arasında Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan'ın başkenti Kazan'da düzenleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvenin ikinci günü olan bugün BRICS zirvesi marjında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelmesi bekleniyor. Geçen ay basına yansıyan haberlerde ve Rusya'dan yapılan açıklamalarda Türkiye'nin BRICS üyeliği için resmen başvuru yaptığı bilgisi verilmişti.