NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Başkanı D onald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde polis ekipleri görevlendirilirken, bölgede güvenlik bariyerleri ve kontrol noktaları oluşturuldu.
AA
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Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi.
Otelin bulunduğu bölgede polis ekiplerince kontrol noktaları da oluşturuldu.