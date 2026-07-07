  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı
Takip Et

NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında güvenlik önlemleri artırıldı. ABD Başkanı D onald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde polis ekipleri görevlendirilirken, bölgede güvenlik bariyerleri ve kontrol noktaları oluşturuldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı
Takip Et

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne yönelik yürütülen güvenlik tedbirleri kapsamında, ABD Başkanı Donald Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde polis ekipleri konuşlandırıldı, bazı noktalara güvenlik bariyerleri yerleştirildi.

NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı - Resim : 1

NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı - Resim : 2

NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı - Resim : 3

Otelin bulunduğu bölgede polis ekiplerince kontrol noktaları da oluşturuldu.

NATO Zirvesi: ABD Başkanı Trump'ın konaklayacağı otelin çevresinde güvenlik önlemi alındı - Resim : 4

NATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japon Bakan'ın "su" şaşkınlığı: İlk defa görüyorumNATO zirvesi için Türkiye'ye gelen Japon Bakan'ın "su" şaşkınlığı: İlk defa görüyorumGündem