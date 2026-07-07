NATO Zirvesi başlıyor: İşte Ankara'daki kapalı yollar ve yasak kararları

Ankara'da NATO Liderler Zirvesi için geri sayım sürüyor. Zirve kapsamında ittifaka üye ülkelerin liderleri 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da olacak.

Zirve için Başkent Ankara'da yapılan hazırlıklarda ise sona gelindi.

Ankara'da kapalı yollar listesi

Ankara Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, 6-9 Temmuz tarihleri arasında başta Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş istikametine tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları trafiğe kapatılacak.

Trafiğe kapatılması kararlaştırılan yolların listesi şöyle:

- Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel.

Park yasağı

Ankara Valiliği, zirve kapsamında trafikte bazı önlem kararları aldı. Bu önlemlerden bazıları bu sabahtan itibaren uygulamaya geçecek. NATO Zirvesi nedeniyle kullanılacak güzergahlar üzerinde park yasağı kararı verildi.

Yola cephesi olan ikametlerin ve iş merkezlerinin müştemilatları önünde ve bahçeleri içerisinde ayrıca taksi duraklarının önünde araç parkı yapılamayacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Kısıtlama 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

Ankara'da park yasağı bulunan yollar

Ankara'da park yasağı kapsamındaki yollar şöyle:

- Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi.

Motokurye yasağı

Ankara'da belirlenen cadde ve yollarda aynı zamanda motokurye yasağı kararı da alındı.

Motokuryelerin 6-9 Temmuz tarihleri arasında giriş yapamayacağı caddeler şöyle:

- Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı’ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

- Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

- JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevreleri.

Gıda ve ilaç taşıyan araçlara düzenleme

Zirve önlemleri kapsamında gıda ve ilaç taşıyan araçlara ilişkin de bir düzenleme yapıldı.

Gıda maddesi taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar geliş güzergahlarına göre Çevre Yolu'ndan İstanbul Yolu'na katılarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı merkez yönünü takiben Rajiv Gandhi Caddesi'nden GİMAT yönüne ve Hipodrom Caddesi üzerinden Roma Meydanı ışıklardan (U) dönüşü yaparak Toptancı Haline giriş yapabilecek.

İlaç ve bozulacak acil malzeme taşıyan kamyonlar 06 Temmuz saat 00.00'dan 09 Temmuz saat 05.00'e kadar Fatih Sultan Mehmet Bulvarını kullanarak Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Ankara Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ile Atatürk Bulvarı haricindeki güzergâhları kullanabilecekler.

Esenboğa Havalimanı için NOTAM yayımlandı

NATO Zirvesi nedeniyle Esenboğa Havalimanı, belli saatlerde hava trafiğine geçici olarak kapatılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Esenboğa Havalimanı’nınki hava trafiğine geçici kısıtlama getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda, Ankara Esenboğa Havalimanı’nda belli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacaktır" denildi.