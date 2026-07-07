  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. NATO Zirvesi: Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'ya geldi
Takip Et

NATO Zirvesi: Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'ya geldi

Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Çekya Başbakanı Andrej Babis Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
NATO Zirvesi: Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'ya geldi
Takip Et

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.

NATO Zirvesi: Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'ya geldi - Resim : 1

Volodimir Zelenskiy, Mark Carney, Alexander Stubb ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in ardından Çekya Başbakanı Andrej Babis ve eşi Monika Babišová da Esenboğa Havalimanı'na geldi.

Başbakanı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve heyeti karşıladı.

NATO Zirvesi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ankara'ya geldiNATO Zirvesi: Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis, Ankara'ya geldiGündem
Belçika Savunma Bakanı Francken'den "Türkiye'yle savunma ortaklığımız daha da güçlenecek" mesajıBelçika Savunma Bakanı Francken'den "Türkiye'yle savunma ortaklığımız daha da güçlenecek" mesajıGündem
NATO Zirvesi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'ya geldiNATO Zirvesi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'ya geldiGündem