NATO Zirvesi: Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'ya geldi
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında, Çekya Başbakanı Andrej Babis Esenboğa Havalimanı'na geldi.
AA
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Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.
Volodimir Zelenskiy, Mark Carney, Alexander Stubb ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis'in ardından Çekya Başbakanı Andrej Babis ve eşi Monika Babišová da Esenboğa Havalimanı'na geldi.
Başbakanı Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve heyeti karşıladı.