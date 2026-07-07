NATO Zirvesi: Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel Ankara'ya geldi

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.

Zirve kapsamında Volodimir Zelenskiy, Mark Carney, Alexander Stubb, Zoran Milanović ve diğer liderlerin ardından Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel'in gelişiyle Ankara'daki diplomasi trafiği devam etti.

Pavel'e Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet eşlik etti.