NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb ile bir araya geldi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldi. Havalimanında Mahinur Özdemir Göktaş tarafından karşılanan Stubb, daha sonra zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.
Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Stubb'u havalimanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş karşıladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'ı kabul etti.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.