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NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti.

Haber Merkezi
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NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti
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Kanada Başbakanı Mark Carney ve eşi Diana Fox Carney 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılmak üzere Ankara'ya geldi.

NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti - Resim : 1

Havalimanında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve yetkililer, Carney'yi karşıladı.​​​​​​​

NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti - Resim : 2

Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Ankara Zirvesi kapsamında Ankara'ya gelen Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.

NATO Zirvesi: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanada Başbakanı Carney'i kabul etti - Resim : 3

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