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NATO Zirvesi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'ya geldi

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldi. Stubb'u Ankara Havalimanı'nda Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.

Haber Merkezi
AA
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NATO Zirvesi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'ya geldi
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Ankara’da düzenlenen 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara Havalimanı'na geldi.

NATO Zirvesi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'ya geldi - Resim : 1

Cumhurbaşkanı Stubb'u havalimanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş karşıladı.

NATO Zirvesi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'ya geldi - Resim : 2

 

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