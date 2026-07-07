NATO Zirvesi: Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara'ya geldi
Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'ya geldi. Stubb'u Ankara Havalimanı'nda Mahinur Özdemir Göktaş karşıladı.
AA
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Ankara’da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb Ankara Havalimanı'na geldi.
Cumhurbaşkanı Stubb'u havalimanına gelişinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş karşıladı.