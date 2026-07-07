NATO Zirvesi: Güney Kore Devlet Başkanı Lee Ankara'ya geldi
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da zirve için Ankara'ya geldi. Lee'yi havalimanında Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı.
Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde lider ve heyetlerin başkente gelişi sürüyor.
Zirve kapsamında Volodimir Zelenskiy, Mark Carney, Alexander Stubb, Zoran Milanović, Petr Pavel ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung'ın gelişiyle Ankara'daki diplomasi trafiği devam etti.
Devlet Başkanı Lee ve eşi Kim Hea Kyung'u havalimanında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve yetkililer karşıladı.